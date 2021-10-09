桃園大溪這條路車開過去變「髒車」民怨：誰出洗車費

桃園市大溪區瑞安路開通近20年，因為砂石場產業也在這段路，雖然有常因水車灑水減少飛沙灰塵，但是路面潮濕，車輛經過的時候反而會濺起泥巴和碎石，經過的汽機車不但車身被噴髒，機車騎士有時候也灰頭土臉，忍不住上網責問地方民意代表、里長「你們都視若無睹嗎？」

市議員陳治文指出，瑞安路的車禍也不少，從2019年到今年10月有車禍紀錄的合計50件，這還不包括沒有報警的車禍，已經好幾次跟交通部公路總局工務段、市政府反映，但是相關單位一直沒有積極作為。

為督促相關單位負起管理責任，陳治文日前邀集公路總局復興工務段，還有桃園市環保局等單位到現場會勘，大家釐清各自的責任，里長也希望能夠落實管理不要再背負罵名。

公路總局第一區養護工程處復興工務段建議，石場代管路面鋪設瀝青時，使用透水性級配以利路面排水；復興工務段因今年度預算不足，等明年預算通過後，預計明年2月底前，加設該路段排水溝格柵清潔孔數量，以利其路面清洗及雨水的排水順暢及清淤的功能。

復興工務段也建議石場灑水及清洗時，清洗路面時應每日不超2次，且避開白天車流量大時，尤其是上下班尖峰期，其餘次數以水洗路面不造成砂土揚起為原則。