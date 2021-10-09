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桃園大溪這條路車開過去變「髒車」民怨：誰出洗車費

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪瑞安路因為有砂石場，路面彷彿有清不完的砂石。記者鄭國樑／翻攝
大溪瑞安路因為有砂石場，路面彷彿有清不完的砂石。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪區瑞安路開通近20年，因為砂石場產業也在這段路，雖然有常因水車灑水減少飛沙灰塵，但是路面潮濕，車輛經過的時候反而會濺起泥巴和碎石，經過的汽機車不但車身被噴髒，機車騎士有時候也灰頭土臉，忍不住上網責問地方民意代表、里長「你們都視若無睹嗎？」

市議員陳治文指出，瑞安路的車禍也不少，從2019年到今年10月有車禍紀錄的合計50件，這還不包括沒有報警的車禍，已經好幾次跟交通部公路總局工務段、市政府反映，但是相關單位一直沒有積極作為。

為督促相關單位負起管理責任，陳治文日前邀集公路總局復興工務段，還有桃園市環保局等單位到現場會勘，大家釐清各自的責任，里長也希望能夠落實管理不要再背負罵名。

公路總局第一區養護工程處復興工務段建議，石場代管路面鋪設瀝青時，使用透水性級配以利路面排水；復興工務段因今年度預算不足，等明年預算通過後，預計明年2月底前，加設該路段排水溝格柵清潔孔數量，以利其路面清洗及雨水的排水順暢及清淤的功能。

復興工務段也建議石場灑水及清洗時，清洗路面時應每日不超2次，且避開白天車流量大時，尤其是上下班尖峰期，其餘次數以水洗路面不造成砂土揚起為原則。

會勘也釐清環保局的責任，包括由環境稽查科協調空氣品質保護科，針對其中一家砂石場在場外架設監視系統，不定時監控及掌握道路色差。稽查科也建議業者降低路面灑水水量避免積水，影響來往車輛安全和清潔，同時避開或減少上下班時段灑水頻率，以掃街車清掃後再清洗路面。

大溪人抱怨路又濕又髒，噴得車子也髒兮兮。記者鄭國樑／翻攝
大溪人抱怨路又濕又髒，噴得車子也髒兮兮。記者鄭國樑／翻攝
市議員陳治文邀集相關單位會勘，里長和民眾代表怨聲連連。記者鄭國樑／翻攝
市議員陳治文邀集相關單位會勘，里長和民眾代表怨聲連連。記者鄭國樑／翻攝

車禍 桃園 砂石

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