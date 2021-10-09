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苗栗、頭屋16個村里13日停水7小時 36里水壓降低

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市、頭屋鄉有16個村里10月13日將停水7小時。記者胡蓬生／攝影
苗栗市、頭屋鄉有16個村里10月13日將停水7小時。記者胡蓬生／攝影

自來水公司苗栗營運所辦理「明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程」，10月13日上午8點至下午3點停電停水施工，包括苗栗市10個里、頭屋鄉6個村將停水計7小時，另外苗栗、後龍共有36個里的水壓降低，水公司請停水地區用戶提早儲水備用，並小心火燭。

水公司第三區管理處表示，當天停水區域包括苗栗市嘉盛、嘉新、福星、福安、文山、文聖、清華、玉清、上苗、北苗里共10里，及頭屋鄉 明德、北坑、曲洞、頭屋、象山、獅潭村共6村。

另外水壓降低區域包括苗栗市玉苗、維祥、維新、中苗、青苗、綠苗、新川、新英、南勢、水源、恭敬、勝利、高苗、新苗、大同、玉華、建功、福麗里共18里及後龍鎮外埔、大山、海埔、秀水、溪洲、水尾、南龍、中龍、北龍、龍津、龍坑、東明、大庄、新民、復興、埔頂、豐富、校椅里共18里。

水公司呼籲，受影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

停水 停電

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淨水場設備檢測 苗栗市、頭屋鄉部分13日停水7小時

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