聽新聞
test
0:00 / 0:00
歡慶雙十國慶 新竹市立動物園明天免費入園
歡慶民國110年雙十國慶日，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園10月10日當天全面免費入園，這也是動物園再生計畫改造重啟後，首次不分年齡、全面免費入園。竹市府也提醒遊客配合入園實聯制、量體溫、戴口罩與1500人流控管等防疫措施。
園長楊礎遠說，新竹市立動物園是全台現址歷史最悠久的動物園，不僅是新竹市民假日親子出遊的熱門地點，也很受外地遊客歡迎，以往入園優惠都是針對12歲以下兒童，今年全面免票入園除與國人歡度國慶，也希望在防疫基準下帶動新竹市觀光。
楊表示，目前全國疫情仍維持二級警戒，為確保遊客安全安心的參觀品質，動物園將加強執行防疫措施，包括園內人數達1500人啟動人流管制，入園實聯制、全程戴口罩，另園內設有飲食專區，請民眾用餐完畢盡速戴上口罩，並記得保持社交距離。
此外，連假期間，新竹市立動物園周邊景點包括昆蟲館、森林食堂及圖書館動物園分館都有開放，也請民眾配合戴口罩與消毒等防疫措施，體溫超過37.5度請在家休息。
林智堅也表示，新竹10月活動精彩不斷，有新竹光臨藝術節科技未來燈區與香山濕地藝術展區登場，還有五倍券三大加碼活動，來竹市住宿、消費就有機會抽中百萬休旅車、Gogoro、等大獎，國慶連假是五倍券發放後首個假日，歡迎民眾來玩爆新竹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言