快訊

女醫美私密處除毛…術後驚見有監視器在拍 信義區診所道歉了

習近平重申「九二共識」 強調和平統一最符合台灣利益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡慶雙十國慶 新竹市立動物園明天免費入園

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
歡慶民國110年雙十國慶日，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園10月10日當天全面免費入園。圖／新竹市政府提供
歡慶民國110年雙十國慶日，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園10月10日當天全面免費入園。圖／新竹市政府提供

歡慶民國110年雙十國慶日，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園10月10日當天全面免費入園，這也是動物園再生計畫改造重啟後，首次不分年齡、全面免費入園。竹市府也提醒遊客配合入園實聯制、量體溫、戴口罩與1500人流控管等防疫措施。

園長楊礎遠說，新竹市立動物園是全台現址歷史最悠久的動物園，不僅是新竹市民假日親子出遊的熱門地點，也很受外地遊客歡迎，以往入園優惠都是針對12歲以下兒童，今年全面免票入園除與國人歡度國慶，也希望在防疫基準下帶動新竹市觀光。

楊表示，目前全國疫情仍維持二級警戒，為確保遊客安全安心的參觀品質，動物園將加強執行防疫措施，包括園內人數達1500人啟動人流管制，入園實聯制、全程戴口罩，另園內設有飲食專區，請民眾用餐完畢盡速戴上口罩，並記得保持社交距離。

此外，連假期間，新竹市立動物園周邊景點包括昆蟲館、森林食堂及圖書館動物園分館都有開放，也請民眾配合戴口罩與消毒等防疫措施，體溫超過37.5度請在家休息。

林智堅也表示，新竹10月活動精彩不斷，有新竹光臨藝術節科技未來燈區與香山濕地藝術展區登場，還有五倍券三大加碼活動，來竹市住宿、消費就有機會抽中百萬休旅車、Gogoro、等大獎，國慶連假是五倍券發放後首個假日，歡迎民眾來玩爆新竹。

歡慶民國110年雙十國慶日，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園10月10日當天全面免費入園。圖／新竹市政府提供
歡慶民國110年雙十國慶日，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園10月10日當天全面免費入園。圖／新竹市政府提供

新竹 動物園 口罩 國慶

延伸閱讀

新竹南寮波光市集行動支付上路 消費抽限量100街口幣

林智堅盼藍綠支持 大新竹合併升格先行

地方聲音？竹科媽媽新竹街頭立起合併升格創意看板

消費滿額抽Gogoro、百萬休旅車 林智堅邀「買爆」新竹

相關新聞

新竹居大不易 飢餓行銷亂炒房

新竹市長林智堅力推竹竹併，一群竹科媽媽近日廣設看板，力促大新竹合併升格，以解決「新竹居，大不易」問題。地方人士指出，居住...

歡慶雙十國慶 新竹市立動物園明天免費入園

歡慶民國110年雙十國慶日，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園10月10日當天全面免費入園，這也是動物園再生計畫改造...

夫妻都喜歡小孩 9年生8胎

新竹市林姓女子從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連「增產報國」，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，...

遵守4規範 桃園關懷點下周開唱

防疫鬆綁，桃園市長鄭文燦昨天宣布12日開放社區關懷據點唱卡拉OK，但須遵守4項規範，包括全程戴口罩、保持通風、場地有對外...

泰安甜柿熟了 首度選拔甜柿公主

苗栗縣泰安鄉的甜柿進入產期，今年因為氣候影響，出現部分落果農損，但不影響整體甜柿品質，有的甜度超越15度。縣長徐耀昌昨與...

香山藝術季、苗北藝術節登場

新竹市政府即日起到24日推出香山濕地藝術季，在香山海岸線布置台、日藝術家7件作品，漲退潮都有不同樣貌，成為全台少見「需要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。