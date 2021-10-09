歡慶雙十國慶 新竹市立動物園明天免費入園

歡慶民國110年雙十國慶日，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園10月10日當天全面免費入園，這也是動物園再生計畫改造重啟後，首次不分年齡、全面免費入園。竹市府也提醒遊客配合入園實聯制、量體溫、戴口罩與1500人流控管等防疫措施。

園長楊礎遠說，新竹市立動物園是全台現址歷史最悠久的動物園，不僅是新竹市民假日親子出遊的熱門地點，也很受外地遊客歡迎，以往入園優惠都是針對12歲以下兒童，今年全面免票入園除與國人歡度國慶，也希望在防疫基準下帶動新竹市觀光。

楊表示，目前全國疫情仍維持二級警戒，為確保遊客安全安心的參觀品質，動物園將加強執行防疫措施，包括園內人數達1500人啟動人流管制，入園實聯制、全程戴口罩，另園內設有飲食專區，請民眾用餐完畢盡速戴上口罩，並記得保持社交距離。

此外，連假期間，新竹市立動物園周邊景點包括昆蟲館、森林食堂及圖書館動物園分館都有開放，也請民眾配合戴口罩與消毒等防疫措施，體溫超過37.5度請在家休息。