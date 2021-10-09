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竹縣尖石、五峰原鄉道路改善 中央核定2551萬元

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
五峰鄉大隘村8-9鄰路面將重新鋪設AC路面、設置排水溝及截水溝等，加強公共服務設施安全性，保障居民及造訪遊客人身安全。圖／新竹縣政府提供
五峰鄉大隘村8-9鄰路面將重新鋪設AC路面、設置排水溝及截水溝等，加強公共服務設施安全性，保障居民及造訪遊客人身安全。圖／新竹縣政府提供

新竹縣尖石、五峰鄉是重要原鄉，部分道路破損不平，不利居民通行，也讓觀光休憩功能打折，縣府與公所向中央爭取經費獲2551萬元，將分別替五峰、尖石3處道路進行整建，公所正在細部規畫，盼11月中順利招標，讓原鄉道路更安全。

縣府原民處指出，尖石鄉「秀巒村司馬庫斯往鎮西堡聯络道路改善工程」經費812萬3129元，改善道路約4.1公里，包括鋪設PC路面、增設截水溝及紐澤西護欄等防護工程，此道路改善後也將讓登山客前往熱門登山步道更安全，周邊也有10餘家民宿，吸引遊客前來原鄉享受森林芬多精。

另尖石鄉「秀巒村泰崗至錦路聯外道路修復工程」經費1371萬1315元，改善道路約2.32公里，包括PC路面、增設鋼板護欄、反光鏡及反光導標等防護工程，該道路銜接泰崗部落及錦路部落，周邊有水蜜桃果園、茶園及高冷蔬菜等經濟農作物，改善後有助於部落觀光發展、急難救助與農產品運輸等發展。

同時，原民會也核定五峰鄉110年度原住民族部落永續發展造景計畫「五峰鄉大隘村8鄰、9鄰部落基礎環境改善工程」，將改善五峰鄉行政中心周邊部落道路約930公尺，重新鋪設AC路面、設置排水溝及截水溝等。

新竹縣長楊文科說，感謝原民會支持以及縣府團隊和尖石、五峰鄉公所的努力，一起持續改善原鄉道路，有效提升原住民族安心居住環境品質及遊客行車安全品質把關，更加保障用路人生命財產安全。

泰崗至錦路聯外道路現況多處破裂不平，之後將進行改善。圖／新竹縣政府提供
泰崗至錦路聯外道路現況多處破裂不平，之後將進行改善。圖／新竹縣政府提供

新竹 原住民 尖石鄉

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