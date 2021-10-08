步訓部意外是因嬉鬧發生爆炸？校準部調查中

陸軍步兵訓練指揮部昨天上午傳出意外，黃姓、葉姓專科班訓員遭未爆彈炸傷，傷及頭部、手部，幸好送醫後2人都無大礙。今傳出疑似黃、葉2員撿到訓練彈後嬉鬧，才發生意外，陸軍教準部回應，仍在調查中，待2人平復心情後再做說明。

步訓部昨天上午8點多時，進行T85槍榴彈射擊訓練，專科班有55名訓員進入靶場。葉姓、黃姓訓員先是整理環境，在布靶前放置沙包，但2人撿到前幾次射擊訓練時打出的槍榴彈訓練彈後，於回程路上因不明原因發生爆炸。

黃員、葉員2人一遭炸傷倒地，經過現場救護組送往國軍802醫院，1人頭部撕裂傷，縫了3針，另一人右手食指有開放性撕裂傷，救治後都無大礙。

事件發生後，陸軍教準部立即派遣專案小組南下調查。據了解，葉姓、黃姓2員疑似在撿到未爆彈後嬉鬧，才間接導致發生爆炸。但黃員說，撿到未爆彈後，就拿在手上，不知為何發生爆炸，也並沒有嬉鬧；專案小組則認為，2員可能擔心遭受懲處，才不敢吐露實情，將等到2人心情稍微平復後，再進行訪談。

對此，陸軍校準部涂傳均上校發言人說，全案仍在調查中，等到黃姓、葉姓2位訓員心情稍平復後，再請2人做說明。