快訊

查緝辦案還得身兼行銷？基層員警恐焦頭爛額

屍骸遍地！阿富汗北部清真寺爆炸 傳至少釀百死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

載5名學生收了80元 苗栗白牌車駕駛恐收逾10萬元罰單

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗監理站稽查人員下午會同警方在後龍火車站附近針對可疑車輛攔檢，發現白色小客車違規收費載送5名學生。圖／苗栗理監理站提供
苗栗監理站稽查人員下午會同警方在後龍火車站附近針對可疑車輛攔檢，發現白色小客車違規收費載送5名學生。圖／苗栗理監理站提供

苗栗監理站稽查人員今天下午會同苗栗縣警局人員在後龍火車站附近針對可疑車輛攔檢，發現一輛白色小客車載5名學生到火車站準備下車，經分別訪談，乘客坦承由仁德醫專至後龍火車站付費車資5人80元，白牌車司機無照又辯稱是載朋友，不承認收費，不過仍被稽查人員識破，超載、無照又違規載客，被開出至少10萬元的高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年，或者吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢表示，白牌車駕駛多無合法駕照，且所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

苗栗監理站稽查人員下午會同警方在後龍火車站附近針對可疑車輛攔檢，發現白色小客車違規收費載送5名學生。圖／苗栗理監理站提供
苗栗監理站稽查人員下午會同警方在後龍火車站附近針對可疑車輛攔檢，發現白色小客車違規收費載送5名學生。圖／苗栗理監理站提供

計程車 火車站 駕照

延伸閱讀

基隆8旬嬤過馬路被撞死 小黃未禮讓行人肇禍

影／基隆計程車撞過馬路婦人命危 車衝人行道撞倒路樹

憂打不到莫德納第二劑 計程車運衝交部陳情

越籍情侶旅遊時手機不見了！台中警方協尋十分鐘就成功

相關新聞

載5名學生收了80元 苗栗白牌車駕駛恐收逾10萬元罰單

苗栗監理站稽查人員今天下午會同苗栗縣警局人員在後龍火車站附近針對可疑車輛攔檢，發現一輛白色小客車載5名學生到火車站準備下...

因應雙十連假出遊潮 永安漁港即時影像可查路況

雙十連假又將出現一波出遊潮，桃園市楊梅警分局表示，依據交通部研判這次雙十國慶連假以出遊人潮為主，分局針對轄區各交流道、重...

大楠給水廠檢驗工程 桃園44里、6.5萬戶將停水

台灣自來水公司第2區管理處辦理「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗工程」，預計10月25日施工停水，八德、龜山和蘆竹等區共有44...

「公主就柿妳」甜柿進入產季 泰安鄉辦甜柿公主選拔

苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，泰安鄉公所今年特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀...

桃園龍潭警加強雙十連假遊樂區易塞車路段交通疏導

桃園市龍潭警分局預估隨著疫情再趨緩，雙十節連假轄區石門水庫風景區、小人國主題樂園的熱門景點勢必再出現人潮車潮，警方針對轄...

竹北AI智慧園區公園超夯 竹縣府：遊具安全親子安心玩

近來有環保團體抽檢國內公園遊具，發現漆料含鉛超標，恐對孩童健康造成威脅。新竹縣政府在竹北打造AI智慧園區公園頗受歡迎，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。