載5名學生收了80元 苗栗白牌車駕駛恐收逾10萬元罰單

苗栗監理站稽查人員今天下午會同苗栗縣警局人員在後龍火車站附近針對可疑車輛攔檢，發現一輛白色小客車載5名學生到火車站準備下車，經分別訪談，乘客坦承由仁德醫專至後龍火車站付費車資5人80元，白牌車司機無照又辯稱是載朋友，不承認收費，不過仍被稽查人員識破，超載、無照又違規載客，被開出至少10萬元的高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年，或者吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。