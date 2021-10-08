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新竹市加入全球城市聯盟 鄭宏輝創辦「打開新竹」活動

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
打開新竹已於2021年申請通過，成為亞洲第5座、全球第47座舉辦Open House活動的城市，打開新竹工作室最近陸續舉辦講座活動與親子手作教室。圖／鄭宏輝服務處提供
打開新竹已於2021年申請通過，成為亞洲第5座、全球第47座舉辦Open House活動的城市，打開新竹工作室最近陸續舉辦講座活動與親子手作教室。圖／鄭宏輝服務處提供

Open House （打開房子）是1992年自英國倫敦號召的全球性建築活動，以公益為出發點，每年皆會「打開」城市平常不開放的私人或公共空間，全球迄今40多個城市加入活動行列，「打開新竹」創辦人鄭宏輝今天說，打開新竹已於2021年正式申請通過，成為亞洲第5座、全球第47座舉辦Open House活動的城市。

鄭宏輝也是行政院政務顧問，他說，打開新竹（Open House Hsinchu）活動籌備期間與中華國際會議展覽協會秘書長林冠文密切討論，也在申請前邀來國立陽明交通大學建築研究所副教授許倍銜共同創辦，申辦成功後籌組打開新竹工作團隊，帶領陽交大、清大、中華大學學生團隊，涵蓋多元領域、融合世代思維，碰撞新竹獨特火花。

繼2018年澳門、2019年大阪與2020年台北獲得官方授權後，鄭宏輝說，「打開新竹」活動將以「為世界打開一座科技與人文薈萃的城市」為主軸，預計在今年12月11、12日，限時48小時開放約70個城市空間與建築秘境，揭開同為科技城市與百年古城的新竹故事，從科技、歷史、建築、人文和民生等面向，細膩探究「新竹學」。

目前打開新竹工作室已陸續舉辦「新竹！說說吧」講座活動與「新竹！動手動腳」親子手作教室，邀請在地文史工作者講述新竹發展歷史，鄭宏輝表示，打開新竹後續會招募志工夥伴，邀請市民朋友們共同投入這場「越在地越國際」的城市盛會。

打開新竹已於2021年申請通過，成為亞洲第5座、全球第47座舉辦Open House活動的城市，打開新竹工作室最近陸續舉辦講座活動與親子手作教室。圖／鄭宏輝服務處提供
打開新竹已於2021年申請通過，成為亞洲第5座、全球第47座舉辦Open House活動的城市，打開新竹工作室最近陸續舉辦講座活動與親子手作教室。圖／鄭宏輝服務處提供

新竹 建築 鄭宏輝

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