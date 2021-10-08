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苗栗旅遊節振興消費 滿500元可抽百萬休旅車

中央社 / 苗栗縣8日電

苗栗縣政府配合振興五倍券推出「苗栗旅遊節」刺激方案，8日到民國111年2月底，到苗栗合法旅宿、觀光商家消費滿新台幣500元，就可參加抽獎，最大獎為價值百萬休旅車

苗栗縣政府文化觀光局今天發布新聞稿表示，串連縣內合法旅宿、觀光遊樂業、賣場、商圈、觀光工廠、產業故事館、休閒農場、部落及文創伴手禮等各類型商家，推加碼刺激消費活動。

文觀局說，秋冬是苗栗旅遊旺季，可安排採草莓、溫泉美食旅，只要消費達500元就可上網登錄發票參加抽百萬休旅車、10萬元現金、Gogoro電動機車、iPhone 13、全套露營裝備及總統套房住宿券等，總市值達千萬元。

文觀局表示，不限定使用振興五倍券或現金，只要在苗栗合法登記商家消費滿額，就可憑證登錄參加抽獎，農曆春節期間更加碼連抽6天，消費愈多，中獎機率愈高。

文觀局長林彥甫說，詳細活動訊息、參加辦法、活動規範及登錄網站，預定10月下旬公布，民眾可到「苗栗縣文化觀光旅遊網（https://miaolitravel.net）」及社群網站臉書（Facebook）「苗栗玩透透（https://www.facebook.com/TourMiaoli/）」查詢即時訊息。

苗栗縣 休旅車 觀光工廠

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