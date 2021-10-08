大楠給水廠檢驗工程 桃園44里、6.5萬戶將停水

台灣自來水公司第2區管理處辦理「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗工程」，預計10月25日施工停水，八德、龜山和蘆竹等區共有44里、6.5萬戶用水將受影響，影響時段最長將近一整天，請提早儲水備用。

桃園市經濟發展局指出，此次停水範圍有八德區的陸光、大成、大同、大智、大正、大福、大宏、大慶、廣隆、茄苳、高明、高城、大勇、永豐、大榮和大義等16里，還有蘆竹區的坑子里八德一路居民，停水時間從25日8時到16時止。

另外，龜山區的嶺頂、新嶺、龍壽、大同、陸光、新路、新興、幸福、山福、山頂、山德、福源、兔坑、精忠、龜山、楓樹、楓福、中興等18里預計從8時停水到18時。大坑、大崗、大湖、大華、公西、文化、舊路、楓樹、南上等9里則會停到晚上11時。

經發局提醒民眾預先儲水，避免接近停水時管線末端用戶無水可儲，停水期間也要關閉抽水機電源，以免馬達空轉損壞。