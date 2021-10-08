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扯！國中畢業的無牌律師 代打官司勝訴還抽傭3成

竹縣9大商圈推尋寶活動 踩點掃描抽iPhone、按摩椅

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

搶攻五倍券商機，新竹縣9大商圈攜手「竹縣商圈尋寶GO」抽獎活動今天開跑，各商圈與竹東中央市場共設11處尋寶點，遊客只要到尋寶點掃描，就有機會獲得iPhone手機、按摩椅及家電等好禮。縣長楊文科也歡迎大家帶著五倍券來消費，活絡經濟。

新竹縣9大商圈分別是竹北市光明商圈、橫山鄉內灣形象商圈、北埔鄉老街商圈、峨眉鄉十二寮休閒農業區、新埔鎮九芎湖休閒農業區、關西鎮魅力商圈、尖石五峰商圈、湖口鄉老街商圈、寶山商圈。

縣府產業發展處指出，「竹縣商圈尋寶GO」遊戲時間到12月26日，各大商圈各有1處尋寶點，包含新竹縣文化局縣史館、新埔九芎湖大坪遊客中心、關西所長宿舍、北埔慈天宮、內灣火車站、尖石那羅市集、五峰張學良故居、寶山新城社區、老湖口天主堂、峨眉十二寮湖光村借問站、竹東鎮公所等11處。

民眾只要下載活動APP，跟著尋寶圖到尋寶點掃描指定物件，就可獲得iPhone手機、按摩椅及3C家電的抽獎機會，以及超值商圈優惠，抽獎機會可累計，只要掃描一處尋寶點就可獲得一次抽獎機會，詳情可上竹縣商圈尋寶GO活動網頁https://sites.google.com/jotangi.com/hsinchu-treasurehunt

搶攻五倍券商機，新竹縣9大商圈攜手「竹縣商圈尋寶GO」抽獎活動今天開跑。圖／新竹縣政府提供
搶攻五倍券商機，新竹縣9大商圈攜手「竹縣商圈尋寶GO」抽獎活動今天開跑。圖／新竹縣政府提供

新竹 內灣 北埔

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