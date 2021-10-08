領政府補助未聘身心障礙者 桃市3庇護工場遭點名

桃園全市有14家庇護工場營運中，有議員發現其中3家未聘身心障礙員工，已在請領進用身心障礙者的相關補助，質疑勞動局把關不力；勞動局解釋，被點名的3家工廠都是今年籌備申請設立，近日陸續開幕，員工陸續到位才達標，而補助也是以年度報銷，只要今年內能達標都能申請。

被點名未進用身心障礙員工的庇護工場分別是晨揚國際事業有限公司附設杏揚愛心庇護商行、微光庇護工場蘆竹店、以及義美食品附設庇護工場桃園民生店。

議員黃婉如指義美庇護工廠民生店位於勞動局新蓋的勞教大樓一樓，不但不用付租金，還可以領24萬元水電、人事等費用補助，痛批勞動局差勁，極需加強；議員涂權吉也對24萬元的補助提出質疑，為何沒有聘僱身心障礙，卻能請領補助。

勞動局解釋，義美是依據身心障礙者權益保障法及就業服務法申請在勞教大樓設立庇護工廠，依法經管理機關同意可無償使用，該門市空間當初撥給義美使用也是公開招商及徵選，一切合法，目前業者也聘用了12名身心障礙員工。另外，微光按規定要6名、目前進用4名，晨揚附設杏揚商行則是在籌備中，如果年底前能達進用標準，請領補助就沒問題，未達標則會追回。