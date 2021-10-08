「公主就柿妳」甜柿進入產季 泰安鄉辦甜柿公主選拔

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，鄉公所特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，上午並到縣府為活動宣傳行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，鄉公所特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，上午並到縣府為活動宣傳行銷。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，泰安鄉公所今年特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，在好山好水的泰安鄉展現自身魅力及才藝，成為泰安鄉甜柿公主的代言人，總獎金逾10萬元，即日起開放報名至14日中午。

泰安鄉長劉美蘭上午率鄉內各界在縣府大廳，與縣長徐耀昌共同為泰安甜柿行銷。劉美蘭指出，泰安鄉甜柿栽培面積約135公頃，集中在大安溪畔的象鼻、士林、梅園及汶水溪畔的錦水、清安、大興等泰雅族部落，泰安甜柿生長在海拔800至1200公尺左右的雪霸山區，年產量約130萬公斤，栽種出來的甜柿果實碩大、果肉甜脆、風味絕佳，糖度在15度以上，以高品質打響「泰安甜柿」知名度，深受消費者喜愛。

甜柿公主選拔賽在10月30、31日兩天辦理，即日起開放報名至10月14日中午12點，初賽、決賽地點都位於泰安鄉公所新大樓，初賽獎項有最佳服裝造型獎，第1名獎金8000元、第2名6000元、第3名獎金4000元、優勝2名獎金各2000元。

鄉公所指出，決賽獎項包括冠軍獎金3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元，另外最佳人氣獎、最佳儀態獎、最佳笑容獎、最佳活力獎、最佳才藝獎、最佳造型獎、最佳氣質獎等7項獎都可獲獎金3000元，冠軍並可獲得公主后冠，決賽獎項都有獎盃、肩帶、獎狀，總獎金超過10萬元，詳情請上活動網站 https://reurl.cc/vgg4ey，名額有限，額滿為止。此外，選拔賽並搭配精彩節目、農特產品及文創市集、軟陶DIY、風味餐、晚會等，邀非洲鼓、氣球達人草莓老師、舞蹈團體、唱作歌手張語噥演出，還有豐富摸彩獎品等大家，歡迎各地民眾屆時到泰安同樂。

苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，鄉公所特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，上午並到縣府為活動宣傳行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，鄉公所特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，上午並到縣府為活動宣傳行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，鄉公所特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，上午並到縣府為活動宣傳行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，鄉公所特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，上午並到縣府為活動宣傳行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，鄉公所特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，上午並到縣府為活動宣傳行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，鄉公所特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，上午並到縣府為活動宣傳行銷。記者胡蓬生／攝影
泰安鄉公所結合甜柿及農產品行銷活動，規畫10月30、31日舉辦2021泰安甜柿公主選拔賽。記者胡蓬生／攝影
泰安鄉公所結合甜柿及農產品行銷活動，規畫10月30、31日舉辦2021泰安甜柿公主選拔賽。記者胡蓬生／攝影
泰安鄉公所結合甜柿及農產品行銷活動，規畫10月30、31日舉辦2021泰安甜柿公主選拔賽。記者胡蓬生／攝影
泰安鄉公所結合甜柿及農產品行銷活動，規畫10月30、31日舉辦2021泰安甜柿公主選拔賽。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 非洲 文創

延伸閱讀

尖石鄉甜柿產季到 柿農在疫情及農損夾縫中求生

苗栗泰安輕鬆玩 旅遊網、APP同步上線

影／享趣泰安玩APP推出 一機在手暢遊泰安

「全明星2」藍隊合體 全為「狼人殺女神」張語噥

相關新聞

預約BNT接種站和地址對不起來 桃衛生局:以接種站為準

中央流行疫情指揮中心昨天臨時加開第10期BNT疫苗施打對象，桃園市不少63到61歲民眾接獲加碼通知，不過有的人完成預約後...

「公主就柿妳」甜柿進入產季 泰安鄉辦甜柿公主選拔

苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，泰安鄉公所今年特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀...

桃園龍潭警加強雙十連假遊樂區易塞車路段交通疏導

桃園市龍潭警分局預估隨著疫情再趨緩，雙十節連假轄區石門水庫風景區、小人國主題樂園的熱門景點勢必再出現人潮車潮，警方針對轄...

竹北AI智慧園區公園超夯 竹縣府：遊具安全親子安心玩

近來有環保團體抽檢國內公園遊具，發現漆料含鉛超標，恐對孩童健康造成威脅。新竹縣政府在竹北打造AI智慧園區公園頗受歡迎，縣...

新竹南寮波光市集行動支付上路 消費抽限量100街口幣

新竹漁港波光市集9月開幕後，周末超過萬人造訪，新竹市長林智堅今天宣布，為方便遊客消費，波光市集77攤即日起導入街口與LI...

關懷據點、活動中心開放唱歌 桃園4要求若違規禁借6月

桃園市社區關懷據點將開放恢復卡拉OK歌唱活動，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議裁示，歌唱活動有4項規範，包括全程戴口罩、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。