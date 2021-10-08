「公主就柿妳」甜柿進入產季 泰安鄉辦甜柿公主選拔

苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，泰安鄉公所今年特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，在好山好水的泰安鄉展現自身魅力及才藝，成為泰安鄉甜柿公主的代言人，總獎金逾10萬元，即日起開放報名至14日中午。

泰安鄉長劉美蘭上午率鄉內各界在縣府大廳，與縣長徐耀昌共同為泰安甜柿行銷。劉美蘭指出，泰安鄉甜柿栽培面積約135公頃，集中在大安溪畔的象鼻、士林、梅園及汶水溪畔的錦水、清安、大興等泰雅族部落，泰安甜柿生長在海拔800至1200公尺左右的雪霸山區，年產量約130萬公斤，栽種出來的甜柿果實碩大、果肉甜脆、風味絕佳，糖度在15度以上，以高品質打響「泰安甜柿」知名度，深受消費者喜愛。

甜柿公主選拔賽在10月30、31日兩天辦理，即日起開放報名至10月14日中午12點，初賽、決賽地點都位於泰安鄉公所新大樓，初賽獎項有最佳服裝造型獎，第1名獎金8000元、第2名6000元、第3名獎金4000元、優勝2名獎金各2000元。