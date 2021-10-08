「公主就柿妳」甜柿進入產季 泰安鄉辦甜柿公主選拔
苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入產期，泰安鄉公所今年特別規畫2021泰安甜柿公主選拔賽，結合甜柿及農產品行銷活動，邀全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗來共襄盛舉，在好山好水的泰安鄉展現自身魅力及才藝，成為泰安鄉甜柿公主的代言人，總獎金逾10萬元，即日起開放報名至14日中午。
泰安鄉長劉美蘭上午率鄉內各界在縣府大廳，與縣長徐耀昌共同為泰安甜柿行銷。劉美蘭指出，泰安鄉甜柿栽培面積約135公頃，集中在大安溪畔的象鼻、士林、梅園及汶水溪畔的錦水、清安、大興等泰雅族部落，泰安甜柿生長在海拔800至1200公尺左右的雪霸山區，年產量約130萬公斤，栽種出來的甜柿果實碩大、果肉甜脆、風味絕佳，糖度在15度以上，以高品質打響「泰安甜柿」知名度，深受消費者喜愛。
甜柿公主選拔賽在10月30、31日兩天辦理，即日起開放報名至10月14日中午12點，初賽、決賽地點都位於泰安鄉公所新大樓，初賽獎項有最佳服裝造型獎，第1名獎金8000元、第2名6000元、第3名獎金4000元、優勝2名獎金各2000元。
鄉公所指出，決賽獎項包括冠軍獎金3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元，另外最佳人氣獎、最佳儀態獎、最佳笑容獎、最佳活力獎、最佳才藝獎、最佳造型獎、最佳氣質獎等7項獎都可獲獎金3000元，冠軍並可獲得公主后冠，決賽獎項都有獎盃、肩帶、獎狀，總獎金超過10萬元，詳情請上活動網站 https://reurl.cc/vgg4ey，名額有限，額滿為止。此外，選拔賽並搭配精彩節目、農特產品及文創市集、軟陶DIY、風味餐、晚會等，邀非洲鼓、氣球達人草莓老師、舞蹈團體、唱作歌手張語噥演出，還有豐富摸彩獎品等大家，歡迎各地民眾屆時到泰安同樂。
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