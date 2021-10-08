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桃園龍潭警加強雙十連假遊樂區易塞車路段交通疏導

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
警方在雙十連假各主要路口會加派警力疏導交通。記者鄭國樑／攝影
警方在雙十連假各主要路口會加派警力疏導交通。記者鄭國樑／攝影

桃園市龍潭警分局預估隨著疫情再趨緩，雙十節連假轄區石門水庫風景區、小人國主題樂園的熱門景點勢必再出現人潮車潮，警方針對轄區易壅塞路段研擬交通疏導計畫，3天連假都會加派警力在主要路口疏導車流。

桃園市龍潭區熱門景點包括石門水庫、小人國、六福村遊樂園及近期全新營運的手信霧隱城觀光工廠，之前中秋連假，這些景點周邊交通流量大，加上台三線中豐路鄰近新竹地各風景區，人潮車潮加倍，壅塞情形難避免。

警方表示，國道3號新增設的高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區，及新竹縣臺3線主要道路今年6月通車，建議民眾多利用，新的交流道就可以直接前往小人國、六福村、石門水庫風景區，不必穿越龍潭和新竹縣關西的市區，也不會因為交通壅塞困在車陣中。。

石門水庫 新竹 連假

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