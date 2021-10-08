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竹北AI智慧園區公園超夯 竹縣府：遊具安全親子安心玩

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣政府在竹北打造AI智慧園區公園頗受歡迎，縣府今天指出，包含滑梯、攀岩塊、體健設施、鞦韆等遊具均經過試驗，請民眾安心使用。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府在竹北打造AI智慧園區公園頗受歡迎，縣府今天指出，包含滑梯、攀岩塊、體健設施、鞦韆等遊具均經過試驗，請民眾安心使用。圖／新竹縣政府提供

近來有環保團體抽檢國內公園遊具，發現漆料含鉛超標，恐對孩童健康造成威脅。新竹縣政府在竹北打造AI智慧園區公園頗受歡迎，縣府今天指出，包含滑梯、攀岩塊、體健設施、鞦韆等遊具均經過試驗，結果鉛含量均低於標準值，符合CNS 4797玩具安全國家標準，請民眾安心使用。

竹縣產發處指出，今年8月間AI智慧園區公園開放，公園內所有遊具設施都經過試驗，漆料含鉛量均低於標準值，符合國家規定，針對縣內執行中的22座特色公園工程改造計畫，也將於兒童遊具資料送審時嚴格把關，務必取得合格證明才能施作，各鄉鎮市公所管理維護的公園，也將監督器材購置時，確保遊具材質和塗料安全性。

產發處表示，除了漆料安全外，縣府針對縣內公園兒童遊戲場設施也著手進行安全管理稽查，預計在今年年底前全數完成，督導兒童遊戲場設置依循衛福部訂定「兒童遊戲場設施安全管理規範」辦理，確保孩子們在公園活動時，遊戲環境和設施的安全。

新竹縣長楊文科也說，公園是親子重要的休憩空間，也是孩子們的遊戲天堂，經常充滿歡笑聲。公園內最常使用的各式遊具，是大家最頻繁接觸到的，因此必須安全無虞，務必讓孩子玩得開心，家長也能安心。

新竹縣政府在竹北打造AI智慧園區公園頗受歡迎，縣府今天指出，包含滑梯、攀岩塊、體健設施、鞦韆等遊具均經過試驗，請民眾安心使用。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府在竹北打造AI智慧園區公園頗受歡迎，縣府今天指出，包含滑梯、攀岩塊、體健設施、鞦韆等遊具均經過試驗，請民眾安心使用。圖／新竹縣政府提供

新竹 AI 楊文科

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