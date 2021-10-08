預約BNT接種站和地址對不起來 桃衛生局:以接種站為準

中央流行疫情指揮中心昨天臨時加開第10期BNT疫苗施打對象，桃園市不少63到61歲民眾接獲加碼通知，不過有的人完成預約後，發現接種疫苗地點資訊怪怪的，問了衛生單位才知道電腦擺烏龍。

桃園市桃園區一對夫妻昨天上午收到預約的簡訊通知後，喜出望外趕快上網預約，結果發現桃園區每個接種站都滿額，最後只能選大溪，雖然要多花40多分鐘的車程，但是因為總算等到了疫苗，還是很開心。

夫妻一開始沒發現預約好的接種站有問題，後來才察覺兩個人的接種站地址都是大溪區員林路3段155巷，但是站名一個是「溪4」運動公園管理室，一個是「園1」老人文康綜合活動中心，覺得怪怪的。今天上午忍不住問衛生局，服務人員查對基本資料，夫妻才知道電腦給的資訊有錯誤，先生在大溪打疫苗沒錯，太太「園1」站地點在大園區大觀路，不能到大溪「溪4」站打疫苗。

夫妻有點傻眼，因為不能就近在住家桃園區打疫苗也就算了，結果還被分到大溪、大園，這樣一來因為兩個人一輛車，至少要多花一個半小時，打好疫苗起碼要花上兩個半小時，開車出門玩都可以開到南投了。他們另外問疾管局的時候，服務人員記提醒如果已經預約又沒有去打疫苗，必須要間隔兩輪以後才會被安排打疫苗，算一算這次不打，下次有機會再被通知預約的時候，可能又是一個月以後的事情。

桃園市衛生局昨天下午就察覺電腦給部分預約者的資訊有問題，今天上午不少人因為覺得有問題打電話確認，衛生局無法馬上從電腦中確認哪些人的接種站和地址不符，只能提醒以接種站為準，建議打電話到衛生局或衛生所查詢，工作人員會幫忙核對資料確認正確的資訊。