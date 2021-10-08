快訊

20元麵線找到了！新北這家有大腸 在地26年沒漲過價

陳其邁組遊說團加上府院助攻 是靠哪一點打動台積？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預約BNT接種站和地址對不起來 桃衛生局:以接種站為準

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園一對夫妻預約BNT，結果接種站不同，地址卻一樣，電腦擺烏龍的情形不只這1件。記者鄭國樑／翻攝
桃園一對夫妻預約BNT，結果接種站不同，地址卻一樣，電腦擺烏龍的情形不只這1件。記者鄭國樑／翻攝

中央流行疫情指揮中心昨天臨時加開第10期BNT疫苗施打對象，桃園市不少63到61歲民眾接獲加碼通知，不過有的人完成預約後，發現接種疫苗地點資訊怪怪的，問了衛生單位才知道電腦擺烏龍。

桃園市桃園區一對夫妻昨天上午收到預約的簡訊通知後，喜出望外趕快上網預約，結果發現桃園區每個接種站都滿額，最後只能選大溪，雖然要多花40多分鐘的車程，但是因為總算等到了疫苗，還是很開心。

夫妻一開始沒發現預約好的接種站有問題，後來才察覺兩個人的接種站地址都是大溪區員林路3段155巷，但是站名一個是「溪4」運動公園管理室，一個是「園1」老人文康綜合活動中心，覺得怪怪的。今天上午忍不住問衛生局，服務人員查對基本資料，夫妻才知道電腦給的資訊有錯誤，先生在大溪打疫苗沒錯，太太「園1」站地點在大園區大觀路，不能到大溪「溪4」站打疫苗。

夫妻有點傻眼，因為不能就近在住家桃園區打疫苗也就算了，結果還被分到大溪、大園，這樣一來因為兩個人一輛車，至少要多花一個半小時，打好疫苗起碼要花上兩個半小時，開車出門玩都可以開到南投了。他們另外問疾管局的時候，服務人員記提醒如果已經預約又沒有去打疫苗，必須要間隔兩輪以後才會被安排打疫苗，算一算這次不打，下次有機會再被通知預約的時候，可能又是一個月以後的事情。

桃園市衛生局昨天下午就察覺電腦給部分預約者的資訊有問題，今天上午不少人因為覺得有問題打電話確認，衛生局無法馬上從電腦中確認哪些人的接種站和地址不符，只能提醒以接種站為準，建議打電話到衛生局或衛生所查詢，工作人員會幫忙核對資料確認正確的資訊。

衛生局 疫苗 桃園

延伸閱讀

打高端可以去哪些國家？ 台人常去國家入境規定一次看懂

可能超越BNT與莫德納的神級疫苗！Novavax：再一個實驗就有答案

大溪汙水下水道工程影響交通惹怨 議員會勘 桃市府開罰

影／BNT疫苗穩定到貨 第七批清晨抵台

相關新聞

新竹南寮波光市集行動支付上路 消費抽限量100街口幣

新竹漁港波光市集9月開幕後，周末超過萬人造訪，新竹市長林智堅今天宣布，為方便遊客消費，波光市集77攤即日起導入街口與LI...

竹北AI智慧園區公園超夯 竹縣府：遊具安全親子安心玩

近來有環保團體抽檢國內公園遊具，發現漆料含鉛超標，恐對孩童健康造成威脅。新竹縣政府在竹北打造AI智慧園區公園頗受歡迎，縣...

預約BNT接種站和地址對不起來 桃衛生局:以接種站為準

中央流行疫情指揮中心昨天臨時加開第10期BNT疫苗施打對象，桃園市不少63到61歲民眾接獲加碼通知，不過有的人完成預約後...

關懷據點、活動中心開放唱歌 桃園4要求若違規禁借6月

桃園市社區關懷據點將開放恢復卡拉OK歌唱活動，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議裁示，歌唱活動有4項規範，包括全程戴口罩、...

3天國慶連假 新竹市垃圾收運不打烊

國慶日3天連續假期明天開跑，新竹市政府環保局今天指出，為加強服務市民，新竹市除10月10日（周日）採假日定線定時定點收運...

八德生命紀念館啟用 老翁想伴老妻

桃園市八德生命園區墓地及納骨塔不敷使用，市府新建1棟地下2層、地上7層的生命紀念館，昨天落成，18日至25日接受訂位，館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。