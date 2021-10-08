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新竹南寮波光市集行動支付上路 消費抽限量100街口幣
新竹漁港波光市集9月開幕後，周末超過萬人造訪，新竹市長林智堅今天宣布，為方便遊客消費，波光市集77攤即日起導入街口與LINE Pay行動支付，成為「全新竹首座」全區可使用行動支付的市集，即日起到10月底，以街口支付消費，還可抽100街口幣。
林智堅說，波光市集自9月3日起試營運，周末假日每天都超過萬人來訪消費，中秋連假4天總遊客數更超過5萬人次，儼然成為新竹漁港熱門打卡景點。市集販賣平價小吃，若以每人次平均消費100元估算，波光市集假日營業額超過100萬元。
原本77攤都採現金交易，市府考量讓遊客便利消費，也有助於防疫，特別與街口、LINE Pay攜手合作導入行動支付，提供多元的交易管道供遊客選擇，民眾使用行動支付時，須使用具備網路功能的手機，開啟APP並掃描攤商QR code完成支付，經攤商確認後完成交易。
市府產發處指出，街口支付為迎接這次波光市集的首度合作，特別推出消費抽獎活動，自即日起至10月31日，消費者到波光市集使用街口支付，即可抽100街口幣，限量100名。
新竹市波光市集販售風箏、飲品、炸物、燒烤等海邊小吃，夏令期間（5至10月）營業日周四至周日，國定假日則都會開市，營業時間上午11點至晚上21點。營業與活動詳細資訊可上波光市集臉書粉專洽詢。網址
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