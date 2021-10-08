關懷據點、活動中心開放唱歌 桃園4要求若違規禁借6月

桃園市社區關懷據點將開放恢復卡拉OK歌唱活動，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議裁示，歌唱活動有4項規範，包括全程戴口罩、保持通風等，防疫規定市民活動中心也比照辦理；另全市學校用餐不交談、不分食共食的原則下，就可不用隔板，國、高生預計10月18日前完成BNT疫苗接種。

民政局表示，因應社會局10月12日開放關懷據點唱卡拉OK，市民活動中心除需遵照防疫指引，並要求參加人員應全程戴口罩、市民活動中心內有對外窗之場地為限，且距下一時段租借場地者應至少間隔30分鐘。

另還包括使用期間保持場地良好通風，每2小時進行換氣，使用後應由使用單位完成設備、場地清消，還有各區公所抽查不符以上規定，得禁止申請單位租借市民活動中心6個月，並視違規情節移送衛生局裁處。

社會局說，10月12日恢復關懷據點卡拉ok歌唱活動，相關戴口罩，維持場所良好通風並於使用後完成清消，比照市民活動中心防疫標準；另餐點內用配合中央研議放寬指引後恢復。

教育局指出，各校午餐落實用餐防疫措施，若不交談、不共食分食等原則下，並和家長溝通後，用餐可不限隔板或1.5公尺間距，並請學校將隔板充分消毒後保存校內，以備不時之需。

桃園市有86間學校完成BNT疫苗入校接種，共9萬8681位學生接種。另有2校於10月12日、2校於10月13日、17校於10月15日、5校於10月18日接種BNT疫苗，國中、高中及五專學生，將全數在10月18日前完成BNT疫苗入校接種。