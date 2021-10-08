3天國慶連假 新竹市垃圾收運不打烊

國慶日3天連續假期明天開跑，新竹市政府環保局今天指出，為加強服務市民，新竹市除10月10日（周日）採假日定線定時定點收運外，其餘日期維持正常垃圾收運。環保局長江盛任提醒，疫情期間「未戴口罩拒收垃圾」，戶外請保持1公尺安全社交距離。

新竹市環保局指出，3天國慶日連續假期，9日正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；10日國慶日當天，採假日定線定時定點收運；11日正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）。

江盛任也提醒，請民眾配合垃圾清運時間多加利用，並事先將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包妥當，再交由垃圾車與資源回收車收運，共同打造全民綠生活的舒適環境。民眾對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科03-5388406。