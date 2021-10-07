五倍券起跑！桃園好市乘雙券加碼1.4億 20日上路

政府明天起兌領振興五倍券起跑，桃園市政府配合加碼推出「桃園好市乘雙券」，市長鄭文燦原定明天推出好市乘雙券加碼1.4億元方案，因市府招標作業不及延後，市府經濟發展局今天下午表示，好市乘雙券昨天完成決標，將提供五倍券加碼兌換23.1萬個名額，預定10月20日起上線登記抽籤、11月12日起超商兌換使用，將不限桃園人登記抽籤，抽中兌換好市乘雙券者必須在桃園消費。

鄭文燦表示，桃園配合相繼推出「桃園好市乘雙券」、「數位桃園1000+」加碼活動，振興經濟，市府也預定11月購物節起跑，推出天天抽機車、周周抽汽車好康，還有許多驚喜大獎，目前正在規劃細節。

經發局表示，桃園好市乘雙券加碼方案，總經費1.4億元，總共23.1萬個名額，使用五倍券兌換，可以200元換400元、500元換 1000元，兩者名額各10萬人，1000元換2000元、名額3萬人，5000元換1萬2000元、名額1000人，均採網路平台登錄，預定10月20日起上線登記抽籤、11月12日起至超商兌換使用，不限桃園人均可上網抽籤，中籤者兌換好市乘雙券必須到桃園消費。

市政府表示， 另市府推出的數位桃園1000+方案，配合中央數位綁定加碼送，市府與悠遊卡、一卡通合作，各提供前1萬人加碼，第一銀行市民聯名卡、認同卡提供前5000人加碼，已自9月下旬配合指定數位通路綁定者，自明天起使用消費，在桃園消費用完5000元，自動加碼1000元，希望帶動桃園振興經濟。