苗栗優質大閘蟹上市 認明防偽蟹環有保障

苗栗縣政府輔導在地蟹農養殖的優質大閘蟹今天宣布上市開賣，苗栗縣長徐耀昌表示，認明專屬產地QR code標章雷射防偽蟹環，才能吃得安心、健康及美味。

苗栗縣政府在縣府大廳舉辦上市發表會，展示麻油香蟹、滬江醉蟹、清蒸大閘蟹及蟹粥等料理，徐耀昌、行政院農業委員會漁業署簡任技正趙守堯與苗栗縣議會議長鍾東錦等推薦苗栗優質大閘蟹。

苗縣府農業處說，2011年起透過兩岸合作計畫，輔導苗栗蟹農養殖大閘蟹，技術已趨成熟，加上縣內豐沛、優質水文，氣候穩定，提供大閘蟹適宜生長環境，透過實施綠色生態及疏養模式，提升苗栗大閘蟹品質及存活率，今年養殖戶共33戶，養殖面積約16公頃，放養量約26萬隻，價格與往年持平。

徐耀昌表示，苗栗從引進蟹苗、飼料抽檢、水質及上市前藥檢等各環節都經嚴格把關，且每年上市前須通過64項藥物殘留及戴奧辛含量檢驗，才核發專屬產地標章和防偽蟹環，蟹環上QR code可查大閘蟹身家背景、蟹農養殖資料與各檢驗報告等完整生產履歷。

他說，縣府輔導行銷「苗栗優質大閘蟹」超過10年，成功打響名號，卻也屢遭不肖業者在網路假冒名義，販售來路不明加工產品，呼籲消費者認明專屬防偽蟹環，選有信譽電商平台或直接到苗栗大閘蟹養殖場選購。