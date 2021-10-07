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林智堅盼藍綠支持 大新竹合併升格先行

中央社 / 新竹市7日電

新竹市長林智堅今天表示，站在未來產業與全世界競爭，區域治理與民眾福祉上，期盼藍綠各界支持，讓大新竹合併升格先行。

新竹市政府舉辦「買爆新竹三部曲」加碼活動記者會說，「新竹買爆券」已吸引18萬人登錄，更推新竹市消費滿新台幣500元（須電子發票登錄），可抽百萬休旅車等大獎。

林智堅會後接受媒體聯訪，被問及大新竹合併升格議題，在民主進步黨內、總統蔡英文態度如何？林智堅說，民進黨秘書長林錫耀多次提到，蔡總統從樂見討論到樂觀其成，他也向蔡總統說明與報告，蔡總統樂見，但提到要聆聽民意、審慎考量法制面。

他說，此刻新竹縣、市民都期待大新竹合併升格後發展能更好，如果有不同意見，他欣然接受，但希望各界能接受新竹有這樣的共識，給予祝福，「讓大新竹先行」。

林智堅表示，未來持續到新竹縣請益，聆聽基層聲音，也將走訪其他地方，希望讓更多人聽見大新竹合併升格聲。

新竹 林智堅 電子發票

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