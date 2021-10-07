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莫德納爽約3000剩餘劑 苗栗提供69歲單一年齡接種第2劑

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民眾接種第2劑莫德納疫苗。圖／苗栗縣政府提供
民眾接種第2劑莫德納疫苗。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天宣布莫德納疫苗在縣內的爽約剩餘量3000劑，將開放單一年齡層給69歲設籍縣民接種第2劑，並比照先前長者接種第2劑由衛生所造冊、村里鄰長或幹事通知到指定時間、地點接種；衛生局表示目前各鄉鎮市已陸續進行通知作業，接種時間為10月9至15日。

衛生局指出，苗栗縣原先規畫將這批莫德納疫苗的爽約剩餘劑，開放給50歲以上縣民作為第1劑新冠疫苗預約施打，但因中央目前對莫德納疫苗進行總量管制，為避免預約莫德納者接種第1劑後，面臨沒有第2劑接種困擾，因此取消原定方案，已預約者改為施打BNT疫苗，目前都已簡訊通知預約者。

縣內69歲單一年齡層施打第2劑莫德疫苗，在苗栗、頭份、竹南、苑裡由醫院承作，分別於弘大、為恭、重光、慈佑、李綜合等醫院院區接種，其餘鄉鎮由衛生所在所內提供接種服務；各鄉鎮市施打時程將另行公告，請民眾注意衛生局、衛生所FB及官網訊息。

苗栗縣衛生局指出，第11輪預約平台的疫苗類別為BNT第1劑及AZ第2劑，BNT第1劑疫苗對象是47歲以上、22至12歲、18歲以上第9類，開放預約時間為11日上午10點至13日中午12點；AZ第2劑疫苗對象是7月22日前已接種AZ疫苗第1劑的18至55歲民眾、7月30日前已接種第1劑的56歲以上民眾；施打時程為10月15至21日，縣長徐耀昌提醒鄉親，有疫苗趕快打，請鄉親踴躍上預約平台進行意願登記並依約如期施打疫苗。 

苗栗縣今日無新增新冠肺炎確診個案，截至10月7日已77天無本土案例發生，累計本土病例549例、境外移入14例，其中3例死亡。

莫德納疫苗 衛生局 苗栗縣

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