桃園南崁人口激增新生無校讀 地方籲快蓋五福國小

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蘆竹南崁人口激增，五福市地重畫地規畫興建五福國小，備受地方期待。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹南崁人口激增，五福市地重畫地規畫興建五福國小，備受地方期待。記者曾增勳／攝影

桃園市蘆竹區上南崁地區近年新增大樓林立、人口激增，學生無法就近入學，地方民代、里長促請南崁五福宮旁邊的五福國小預定地加速建校進度，市政府教育局今天下午表示，五福國小校地已經變更，多年牽涉該重畫區地主反對配地比例，市府決議採取專案容積移轉方式辦理，將加速推五福國小建校，解決新生就學需求。

蘆竹區人口成長逾16.6萬人，雙北移民南下遷居，尤其上南崁地區新大樓林立，自桃園縣府時代推動五福市地重畫區3.45公頃計畫延宕40年來，如今上南崁地區僅有南崁國小及毗鄰的龜山區南美國小2校，小學新生人口激增，家長被迫送到其他地區國小就學，十分不便。

市議員褚春來表示，上南崁人口增加快，國小不敷需求，僅有南崁國小學生額滿總量管制，鄰近南美國小之前也是總量管制，許多新生被迫轉到其他學校入學，家長不便，五福市地重畫區已通過市府審查，因為配地爭議，該校籌備處成立，至今卻無法建校，希望市府專案協助建校，提供學生就近入學方便。

五福里長長藍和順表示，近年上南崁地區新大樓建案興建，預定將新增6、700戶人口居住，南崁國小額滿採總量管制，附近許多學生轉到公埔國小就讀，希望市政府加速建校期程。

市府教育局表示，為解決南崁人口增加，市府計畫在五福市地重畫區，大約2公頃用地興建五福國小，目前校地卡在地主不贊成配地比例，為提高地主意願，市府決定採取專案容積移轉方式，希望透過地主申請容積移轉，今年加速推動五福國小建校。

桃園市蘆竹南崁人口激增，五福市地重畫地規畫興建五福國小，備受地方期待。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹南崁人口激增，五福市地重畫地規畫興建五福國小，備受地方期待。記者曾增勳／攝影

重畫區 桃園 教育局

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