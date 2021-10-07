影／海線鐵路通霄新埔圍牆傾斜 居民憂太魯閣事件重演

苗栗縣通霄鎮新埔雲天宮緊鄰海線鐵路，但前方200多公尺長的鐵路圍牆興建已二、三十年，部分出現鋼筋繡蝕、裂損，且向鐵道方向傾斜，台鐵7月完成緊急工程，將數十公尺邊坡上方的圍牆切除一半減輕負荷，但居民擔心太魯閣列車事故重演，要求全面改善圍牆現況。陳超明立委服務處、縣府、通霄鎮公所等單位上午會勘，台鐵一度強調並無「立即危險」，擔心邊坡土層擾動反而造成風險，經地方力爭及建議，決定台鐵在3個月內提出可行方案解決。

通霄代理鎮長陳永賢指出，當地圍牆有206公尺長，發現坡頂牆段出現傾斜和裂損，台鐵將原本約1.5至1.9公尺高的圍牆切除一半，上方改為鐵欄杆減輕牆體重量，當地圍牆設置已多年，牆體切除一半後，可發現當初牆內鋼筋結構設計讓人「驚心動魄」，以現代標準已是危老設施，因此數天前緊急向陳立委反映，立即安排今天專案會勘。

陳超明服務處上午邀台鐵局總工程司及工務處、縣府相關單位會勘，確認圍牆為台鐵路權，居民期盼圍牆全面改善，並維持原有防風、防噪音功能，台鐵人員強調7月圍牆切除部分改善後，持續進行監測，目前並無立即危險，當地為海線單軌路段，且邊坡 陡峭且腹地窄小，如全面拆牆重做，影響層面太大，施工擾動土層也有風險。

陳超明服務處執行長邱俐俐提醒台鐵人員，圍牆現況讓居民憂心忡忡，一旦地震或其他因素讓圍牆坍塌到鐵道，後果不堪設想，將有如太魯閣列車事件重演，居民並認為目前圍牆切除一半改用空心柵欄，除不能擋風防噪音，也易被人拋擲雜物到鐵道增加風險。