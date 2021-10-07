竹東動漫園區改建原民展銷中心 國慶假期試營運

位於台鐵竹東車站西側的竹東動漫園區，歷經多年波折，終於改建為新竹縣首間原住民族產業展銷中心重新活化利用，將在國慶連假開始試營運，為了吸引人潮也將舉辦音樂會，縣長楊文科表示，期望展銷中心能重振商圈觀光，並創造原住民就業機會。

竹東動漫園區6年前風光開幕，花費上千萬元利用台鐵舊倉庫改建，卻因為委外廠商經營不善，不到3年就倒閉收攤，還牽扯合約問題導致園區大門深鎖無法對外開放，讓不少民眾都覺得非常可惜，不斷要求縣府應該要活化空間，而不是放任園區養蚊子。

縣府歷經與廠商解約、收回園區，去年開始與原民會配合斥資5000餘萬元，陸續規畫、改建，轉型為原住民族產業展銷中心，除了輔導在地原住民產業廠商進駐，也可以建立起行銷網，讓新竹縣尖石、五峰等山地鄉的原民商品，透過展銷中心的場域，打開市場能見度。

楊文科表示，為拓展新竹縣原住民族產品通路，串連起在地原住民族企業，縣府所規畫的新竹縣首間原民產業展銷中心，目前已成功招募20家業者進駐，園區規畫為6大區域，營造都會區部落氛圍，提供前來的旅客體驗原民生活、樂舞文化、美食及產業，期望帶動竹東的觀光與就業機會。

原民處指出，園區內6大區域包含打獵體驗區、原鄉產品專賣店、原民手工藝品DIY活動策展空間、假日市集、原住民風味創意料理餐廳及文化故事館，可以讓遊客不只能在中心學習原住民生活，還可以有得逛、有得吃，更可以體驗原住民樂舞文化。