青少年溝通型態變 桃園生命線鼓勵拍片思考生命

中央社 / 桃園7日電

桃園生命線協會今天表示，年輕族群習慣使用網路、手機，以文字影像訴說自己狀態，青少年求助方式也有轉變，協會鼓勵青少年參加「1995愛生命」短片競賽，思考生命價值。

桃園市生命線協會主任張翠華表示，109年度桃園1995專線服務統計接通求助電話中，12到29歲青少年只占14.1%，但在同年的網路求助信件中，青少年卻占比72.8%，桃園市的求助信件量更是全國之冠，可見網路時代青少年的溝通方式逐漸轉變，習慣以文字或影像來向外求助。

張翠華說，就桃園市生命線協會109年網路信件統計發現，12到29歲青少年求助原因以焦慮憂鬱、家庭問題、感情問題分列前3名，除在青少年階段需肩負成長上重要的發展任務，還有課業壓力、同儕與親子關係等議題，影響青少年情緒，呼籲親友透過年輕人的角度與方式主動關懷、陪伴與體諒幫助青少年。

桃園市政府衛生局副局長蘇柏文指出，全國青少年自殺通報數近年上升，表示有更多人關心他們，很多人願意向生命線求助，代表「這些人其實想要活下來」，但又覺得孤單無助，青少年朋友常覺得「自己是最苦的那一個」，這時除尋求學校諮商中心外，衛生局社區心理衛生中心或民間單位的生命線等也可傾聽陪伴，度過人生的憂鬱低谷。

桃園市生命線協會表示，「自殺預防跟生命有很大的關係」，因此選擇在桃園市生命線30週年舉辦「1995愛生命」短片競賽，希望透過學生自行拍攝短影片，讓孩子思考生命價值的意義，協助他們自助強大自己，甚至可以幫助別人。

生命線 桃園

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