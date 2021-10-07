充滿鳥語花香的消防局 日式禪風庭園超舒壓

充滿鳥語花香不一樣的消防局，桃園市政府消防局第2大隊青埔分隊義消副小隊長邱益森，利用閒暇之餘，將青埔分隊旁平凡無奇的花圃，搖身一變成日式禪風庭園風格的花草世界，連路過的民眾都忍不住停下腳步多欣賞幾眼。

邱益森平時就相當熱心，除過年過節會製作糕點分送弱勢及消防同仁外，這次更發揮己身園藝專長，利用休假時間來分隊做園藝，從土地翻新到裝置藝術造景都出自他手，其中的流水噴泉更是自己灌水泥定型製作，前後共耗時2個月。

邱益森表示，消防同仁平時處於高壓、高危險工作環境，尤其這2年的防疫工作，很容易就罹患創傷後壓力症候群，希望可以打造一個舒適的空間，讓同仁能身心放鬆。