充滿鳥語花香的消防局 日式禪風庭園超舒壓
充滿鳥語花香不一樣的消防局，桃園市政府消防局第2大隊青埔分隊義消副小隊長邱益森，利用閒暇之餘，將青埔分隊旁平凡無奇的花圃，搖身一變成日式禪風庭園風格的花草世界，連路過的民眾都忍不住停下腳步多欣賞幾眼。
邱益森平時就相當熱心，除過年過節會製作糕點分送弱勢及消防同仁外，這次更發揮己身園藝專長，利用休假時間來分隊做園藝，從土地翻新到裝置藝術造景都出自他手，其中的流水噴泉更是自己灌水泥定型製作，前後共耗時2個月。
邱益森表示，消防同仁平時處於高壓、高危險工作環境，尤其這2年的防疫工作，很容易就罹患創傷後壓力症候群，希望可以打造一個舒適的空間，讓同仁能身心放鬆。
第2大隊青埔分隊長林玪妙指出，防疫期間消防人員站在第一線，心理壓力是平常人無法想像的，此次廳舍美化，相信同仁都感受到煥然一新的綠意盎然帶來的愜意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言