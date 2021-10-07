桃園義消捕蜂捉蛇應委外？ 農業局：恐降低效率

入秋蜂蛇旺，桃園市大溪區上月才有7旬婦人被虎頭蜂螫，由於桃市捕蜂捉蛇業務委由義消處理，引起不少議員關切是否該回歸專業、委外辦理，也獲消防局長謝呂泉贊同；負責蜂蛇業務的農業局指出，現行制度是義消排班，無件數上限，經費差異不大，若委外則將影響設點密集度，恐影響處置效率。

桃園市捕蜂捉蛇業務目前由農業局規劃，上午8時至晚上10時的案件由值班義消處理，晚上10時至隔天上午8時則交由消防員，由於近期蜂蛇事件頻繁發生，多位議員今天提問，桃園是否應仿效多數縣市委外辦理，不僅回歸專業，也能避免佔用消防員從事救災救護勤務的時間；消防局長謝呂泉表示，確實應全數委外、可採按件計酬。

農業局指出，緊急救護（捕蜂捉蛇）工作大隊由義消民力主導，共248人分駐17處全市熱點，若改委外設點，密集度將大減，恐延遲通報到場的時間，影響處置效率；針對佔用消防人力部分，蜂蛇晚上活動狀況少，晚上10時至隔天上午8時幾乎沒有案件，應不會造成消防人力太大負擔。

消防局指出，夜間大多是捉蛇業務，數量不多，出勤以急迫危及人民生命安全為原則；至於捕蜂業務通常是白天發生，若是晚上接獲通報，由於夜間難研判蜂窩大小、蜂群數量，則會記錄位置後，隔天轉由農業局派員處理。

農業局表示，若採全日委外招標案，受制於經費會設置件數上限，超過便不處理，目前委外縣市均遭遇此困境，因此桃園仍維持現行機制，由經驗豐富且優秀的義消排班；經費部分，義消每人每小時給薪200元，一年預算約2700萬，相較各縣市委外補蜂1件3000元，整體經費差異並不大。