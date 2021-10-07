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地方聲音？竹科媽媽新竹街頭立起合併升格創意看板
大新竹合併升格議題延燒，繼先前新竹街頭出現多面「新竹合併、團圓升級」的合併升格看板後，近日看板紛紛「換新妝」，一群竹科媽媽以時下手機廣告文案為題材發想，訴求大新竹升格將促成「交通就很順」、「竹科就很有力」、「水就很好喝」等情境，引起用路人矚目。
看板矗立經國民生路口、68快速道路竹東匝道口、寶山路等處，分別主打竹科優勢、交通、教育、喝好水、觀光旅遊，如「大新竹升格就很有力」讓竹科更有競爭力、「大新竹升格就很順」上班下班不塞車、「大新竹升格就很好喝」乾淨水放心喝等。
據了解，原來看板來自一群竹科媽媽的創意發想。竹科媽媽代表吳小姐說，期盼透過升格解決長期困擾民眾的問題，包括水源管理、塞車、教育資源不均等問題，透過合併升格整合，不僅提升新竹人的生活品質，也能讓新竹縣市的觀光大爆發。
新竹市民江先生也說，自從移居新竹後「交通是心中永遠的痛」，大新竹交通需要通盤規畫，尤其期待輕軌能盡快實現，真正解決長期以來縣市缺乏公共運輸的問題。
新竹市長林智堅日前倡議大新竹合併升格，迄今將近1個月，林智堅近日也啟動竹縣拜訪行程，上周特地前往新埔柿子農場請益，據悉，行程曝光後，已有不少竹縣產業界人士，私下力邀林智堅前往交流，對於大新竹升格也表達樂觀期待。
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