消費滿額抽Gogoro、百萬休旅車 林智堅邀「買爆」新竹

振興五倍券明天上路，新竹市政府今天舉行「買爆新竹」記者會，邀來旅宿、賣場業者攜手行銷竹市的加碼活動「買爆新竹三部曲」；市長林智堅說，除了推出限量5萬份買爆券外，還有「消費滿額抽大獎」及「來去新竹住一晚，周周抽Gogoro」等活動，最大獎是百萬休旅車，邀請全台民眾來新竹市小旅行暢玩，一起買爆、玩爆新竹！

市府今天在府前廣場舉辦買爆新竹振興活動記者會，請來台灣特技團表演，並將活動大獎紅色百萬休旅車、GOGORO搬上台前助陣，並邀請新竹市不動產開發商業同業公會、東門形象商圈發展促進會理事長許鍊輝和7家飯店業者、8家賣場業者到場與會。

林智堅介紹3大加碼活動，加碼首部曲為5萬份「新竹買爆券」，其中3萬份已在日前抽出，民眾可持200元五倍券兌換400元買爆券，另3天國慶連假，也可到指定兌換處兌完，民眾只要憑券到貼有「2021新竹買爆券」識別標示貼紙店家或攤商皆可使用。

林智堅強調，買爆券放大五倍券，並縮小面額為8張50元，可在2000間商家使用，讓大家更好去消費；憑五倍券兌換買爆券活動分散地點強化分流，每場限量兌換發送。

第二部曲是「消費滿額抽大獎」，明天起到今年底前只要在竹市開立電子發票的店家消費滿500元以上（含百貨、賣場、商圈店家），即可至買爆新竹官網憑發票序號參加抽獎，登錄越多、中獎機會越高，最大獎為紅色MAZDA休旅車，還有Gogoro、iPhone等多項好禮。

第三部曲為「來去新竹住一晚，周周抽Gogoro」，市府攜手47家在地飯店業者，推出加碼回饋方案，包括國賓、福華、老爺、煙波、竹湖、芙洛麗等，明天起至12月31日，在活動期間內於竹市47家指定旅宿，消費金額達800元以上並上網登錄發票，就有機會把Gogoro抽回家。27日起每周三抽出1名Gogoro得主，連續10周共抽10輛。