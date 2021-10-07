桃園大溪警傳統市場列隊舉牌 這次不是取締違規攤販

桃園市大溪警分局昨天走上街舉牌，不是處理群眾事件，而是交通安全宣導，提醒民眾10月是交通安全月，宣導用路人遵守路權，並推動路口慢看停、高齡者交通安全與防禦駕駛等觀念。

警方進入人潮擁擠的大溪市場，沿途宣講交通安全月重點，同時勸導不適任駕駛者繳回駕照，鼓勵善用大眾公共運輸工具或當地敬老專車代步，以強化車輛、行人及高齡者守法觀念，減少使用道路之風險，並增進民眾交通安全觀念，營造更安全的用路環境。