桃園大溪警傳統市場列隊舉牌 這次不是取締違規攤販
桃園市大溪警分局昨天走上街舉牌，不是處理群眾事件，而是交通安全宣導，提醒民眾10月是交通安全月，宣導用路人遵守路權，並推動路口慢看停、高齡者交通安全與防禦駕駛等觀念。
警方進入人潮擁擠的大溪市場，沿途宣講交通安全月重點，同時勸導不適任駕駛者繳回駕照，鼓勵善用大眾公共運輸工具或當地敬老專車代步，以強化車輛、行人及高齡者守法觀念，減少使用道路之風險，並增進民眾交通安全觀念，營造更安全的用路環境。
大溪警分局表示，根據統計，交通事故發生地點有近6成發生於路口，近年路口死傷車禍仍居高不下。為降低路口事故，首重車輛行經路口速度減慢，並推動停讓文化，包括車與車、車與人之間的停讓，因此交通安全宣導主軸仍聚焦路口安全。
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