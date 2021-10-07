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桃園五倍券綁定資安藏憂？ 資科局：不實廣告誤導
五倍券數位綁定日前啟動，桃園市資訊科技局亦推出加碼方案搭配，以市民卡搭配悠遊卡、一卡通及一銀聯名卡或認同卡綁定，然而今天有議員指出，民眾綁定後不久便接到詐騙電話，疑有資安漏洞；資科局回應，數位綁定採金融等級資安規格，初步調查為民眾誤點社群平台一頁式不實廣告所致，也呼籲民眾認明官方網站、小心填寫資料。
市府資科局推動「數位桃園1000+」加碼方案，民眾持市民卡搭配悠遊卡、一卡通及一銀聯名卡或認同卡，可上5000.gov.tw平台綁定，就有機會拿到數位消費5000 元自動加碼1000元以上優惠。
桃園市議員陳治文指出，近期接獲民眾反映，許多人以市民卡綁定數位五倍券，在操作綁定時突然被轉至第三方網站，或是綁完一小時後就接到疑似詐騙電話，雖不確定是否和上綁定網站填資料有因果關係，但時間點有巧合，要求資科局加強宣導民眾辨別假官網。
資科局長余宛如回應，悠遊卡、一卡通、第一銀行等公司的資安規格均採金融等級，民眾個資不會輕易外洩，研判是民眾操作時誤點其他外部網站，呼籲民眾綁定時應辨明官方入口網站。
余宛如表示，經內部初步調查，臉書等社群平台存在不實一頁式廣告，標榜「1000換5000線上簡單換」誇張用語，易誤導民眾點擊；民眾要避免個資外洩，可依頁面末端個資使用同意條款辨明，目前並沒有接獲相關詐騙通報，將加強宣導民眾辨識。
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