快訊

直播／第10輪BNT加開限8小時內預約！ 指揮中心下午2時記者會

基本工資連年調升無感？長期低薪才是勞工最深的痛

八德生命園區落成 8旬翁盼與亡妻續前緣

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右）獲頒一等榮光專業獎章。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（右）獲頒一等榮光專業獎章。記者陳俊智／攝影

桃園市八德生命園區墓地及納骨塔不敷使用，新建一棟地下2層、地上7層的生命紀念館，今天落成，預計本月12日至15日民眾開放參觀，18日至25日接受訂位，25日即能入塔安厝。

八德生命紀念館以綠建築概念為主題，斥資4.7億元打造，除有天井引進自然光，內部牆面也以清水模工法呈現，整體環境寧靜莊嚴肅穆，除了單人塔位，也有雙人塔位、骨骸櫃位、先人牌位等選擇，另設有國軍忠靈區和西洋教區。

由於桃園沒有軍人公墓，紀念館設置國軍忠靈區對於榮民而言格外重要，退輔會主委馮世寬特別頒發一等榮光專業獎章給桃園市長鄭文燦，今由副主委李文忠待轉。李文忠還說，獎章以往都是頒給軍職人員，這是第一次頒給非軍職的人。

鄭文燦表示，桃園積極推動公墓公園化，引進現代化殯葬設施，以符合民眾慎終追遠的多元需求，同時也要感謝地方居民支持，讓市府逐步完成市區公墓遷葬、禁葬計畫，提升公墓土地運用效益，桃園北區客家會館就是利用公墓土地興建。

紀念館落成啟用的同時，一名86歲的蕭姓老翁買了2束鮮花到一旁墓地祭拜亡妻。他與妻子相識70餘載、結婚62年，感情鶼鰈情深，去年妻子離世，心裡始終放不下，所以每個禮拜都會買花祭拜和整理環境，「老伴生前最愛漂亮，有時候會買一些化妝品或口紅讓她開心。雖然人走了，但照顧她的心不變，希望把環境弄乾淨點，讓她住的舒服一點」。

看到亡妻的墓地旁邊蓋起紀念館高樓，再想到土葬、火葬和環保葬的觀念逐漸改變，蕭翁不禁感嘆世代轉變，但也順應潮流，坦然面對生死議題，還說想了解雙人塔位的內容，「百年之後，想跟老伴再住一起，延續這段感情」。

民政局長陳靜航表示，紀念館最多可容納8萬多名先人塔位，但量能不會一次開足，第一階段僅提供2.2萬個塔位，後續再視民眾需求逐步增設及開放。塔位價格會因型式和位置有所差異，以單人塔位而言，最高大概落在6、7萬元，但這是桃園市民才有的優惠，如果是外縣市民眾想要入塔，價格得乘3倍。

年過8旬的蕭姓老翁掛念亡妻愛漂亮，每周都買鮮花替亡妻墓地裝扮點綴和整理環境。記者陳俊智／攝影
年過8旬的蕭姓老翁掛念亡妻愛漂亮，每周都買鮮花替亡妻墓地裝扮點綴和整理環境。記者陳俊智／攝影
桃園沒有軍人公墓，八德生命紀念館特別設立國軍忠靈區，退輔會主委馮世寬特別題字「惠我榮民」，頒發一等榮光專業獎章感謝市長鄭文燦。記者陳俊智／攝影
桃園沒有軍人公墓，八德生命紀念館特別設立國軍忠靈區，退輔會主委馮世寬特別題字「惠我榮民」，頒發一等榮光專業獎章感謝市長鄭文燦。記者陳俊智／攝影
桃園市八德生命紀念館今落成，市長鄭文燦（中）到場見證。記者陳俊智／攝影
桃園市八德生命紀念館今落成，市長鄭文燦（中）到場見證。記者陳俊智／攝影
桃園八德生命紀念館有單人塔位、雙人塔位及骨骸櫃位多種選擇。記者陳俊智／攝影
桃園八德生命紀念館有單人塔位、雙人塔位及骨骸櫃位多種選擇。記者陳俊智／攝影

桃園 紀念館

延伸閱讀

免費試乘到10月底　桃園電動自駕巴士逾九成民眾滿意

失眠、好奇在家種大麻 桃園男勞務「做到滿」換緩刑

首屆世界客家博覽會 2023桃園登場

桃園職人一頭栽進天然手工皂世界 更發展蜂蠟花將授課

相關新聞

苗栗最高齡114歲人瑞 早餐饅頭配辣椒...1周吃掉1罐

苗栗縣政府重陽節慰訪人瑞列車，今天開到全縣最高齡人瑞114歲張德山苗栗市玉清宮旁居所，他是山東人，餐餐要配生切辣椒，早餐...

桃園大溪警傳統市場列隊舉牌 這次不是取締違規攤販

桃園市大溪警分局昨天走上街舉牌，不是處理群眾事件，而是交通安全宣導，提醒民眾10月是交通安全月，宣導用路人遵守路權，並推...

消費滿額抽Gogoro、百萬休旅車 林智堅邀「買爆」新竹

振興五倍券明天上路，新竹市政府今天舉行「買爆新竹」記者會，邀來旅宿、賣場業者攜手行銷竹市的加碼活動「買爆新竹三部曲」；市...

桃園五倍券綁定資安藏憂？ 資科局：不實廣告誤導

五倍券數位綁定日前啟動，桃園市資訊科技局亦推出加碼方案搭配，以市民卡搭配悠遊卡、一卡通及一銀聯名卡或認同卡綁定，然而今天...

免驚！竹市明首發毒災細胞簡訊演練 這7里民眾將收到

為配合新竹市「110年度毒性及關注化學物質災害搶救兵棋推演」，市府環保局將於明天8日中午12點20分至12點25分，預先...

國慶日3天連假交通 苗栗縣公布疏導管制措施

10月9日到11日3天國慶連續假期將屆，苗栗縣警察局規畫交通疏導措施、替代道路方案，另國道1號、國道3號交流道匝道，及台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。