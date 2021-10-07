八德生命園區落成 8旬翁盼與亡妻續前緣
桃園市八德生命園區墓地及納骨塔不敷使用，新建一棟地下2層、地上7層的生命紀念館，今天落成，預計本月12日至15日民眾開放參觀，18日至25日接受訂位，25日即能入塔安厝。
八德生命紀念館以綠建築概念為主題，斥資4.7億元打造，除有天井引進自然光，內部牆面也以清水模工法呈現，整體環境寧靜莊嚴肅穆，除了單人塔位，也有雙人塔位、骨骸櫃位、先人牌位等選擇，另設有國軍忠靈區和西洋教區。
由於桃園沒有軍人公墓，紀念館設置國軍忠靈區對於榮民而言格外重要，退輔會主委馮世寬特別頒發一等榮光專業獎章給桃園市長鄭文燦，今由副主委李文忠待轉。李文忠還說，獎章以往都是頒給軍職人員，這是第一次頒給非軍職的人。
鄭文燦表示，桃園積極推動公墓公園化，引進現代化殯葬設施，以符合民眾慎終追遠的多元需求，同時也要感謝地方居民支持，讓市府逐步完成市區公墓遷葬、禁葬計畫，提升公墓土地運用效益，桃園北區客家會館就是利用公墓土地興建。
紀念館落成啟用的同時，一名86歲的蕭姓老翁買了2束鮮花到一旁墓地祭拜亡妻。他與妻子相識70餘載、結婚62年，感情鶼鰈情深，去年妻子離世，心裡始終放不下，所以每個禮拜都會買花祭拜和整理環境，「老伴生前最愛漂亮，有時候會買一些化妝品或口紅讓她開心。雖然人走了，但照顧她的心不變，希望把環境弄乾淨點，讓她住的舒服一點」。
看到亡妻的墓地旁邊蓋起紀念館高樓，再想到土葬、火葬和環保葬的觀念逐漸改變，蕭翁不禁感嘆世代轉變，但也順應潮流，坦然面對生死議題，還說想了解雙人塔位的內容，「百年之後，想跟老伴再住一起，延續這段感情」。
民政局長陳靜航表示，紀念館最多可容納8萬多名先人塔位，但量能不會一次開足，第一階段僅提供2.2萬個塔位，後續再視民眾需求逐步增設及開放。塔位價格會因型式和位置有所差異，以單人塔位而言，最高大概落在6、7萬元，但這是桃園市民才有的優惠，如果是外縣市民眾想要入塔，價格得乘3倍。
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