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苗栗最高齡114歲人瑞 早餐饅頭配辣椒...1周吃掉1罐

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。記者范榮達／攝影
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府重陽節慰訪人瑞列車，今天開到全縣最高齡人瑞114歲張德山苗栗市玉清宮旁居所，他是山東人，餐餐要配生切辣椒，早餐一口饅頭、一口辣椒開始一天生活，1周要吃掉1罐280公克辣椒，特別的養生之道，讓人津津樂道。

苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、縣議員余文忠、楊明燁、徐莜菁，及苗栗市長邱鎮軍、苗栗市民代表會主席楊喬安等人，今天慰訪張德山，張老先生身體還相當健朗，僅行動不便要靠助行器，徐耀昌說，張老先生住在玉清宮旁，有孫子孝順照顧，還有關聖帝君保佑，身體健康有福氣。

張德山的孫子張宇帆說，祖父是山東人，國民黨、共產黨戰爭時期，因有修理紡織機的專長，苗栗市有聯勤被服廠，跟著到鄰近的公館鄉居住，他嗜吃生切辣椒，三餐都要有辣椒，不給吃還會生氣，1周要吃掉1罐辣椒，平日睡前會甩手、甩頭運動。

縣府今天還慰訪後龍鎮106歲人瑞薛玉雲，她早餐喜歡吃麥當勞豬肉鬆餅及玉米湯，每周家人會買1次麥當勞或PIZZA供食用，最近還開始學日本歌；此外，後龍鎮105歲人瑞蔡謝秀嬌特別愛吃炸雞腿，家人讓她1個月吃1、2次解饞。

縣府重陽節統計今年123位人瑞，比去年多8位，同意縣府慰訪人瑞，縣府致贈健康油及麵線敬老禮盒，及1萬元敬老禮金，並轉贈衛生福利部金鎖片及滿百人瑞敬老狀。

苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。記者范榮達／攝影
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。記者范榮達／攝影

人瑞 徐耀昌 麥當勞

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