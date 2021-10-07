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免驚！竹市明首發毒災細胞簡訊演練 這7里民眾將收到

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
為配合新竹市「110年度毒性及關注化學物質災害搶救兵棋推演」，市府環保局將於明天8日中午12點20分至12點25分，預先發送「新竹市毒災細胞簡訊演練」，簡訊對象為新竹科學園區內半徑1公里範圍民眾。圖／新竹市政府提供
為配合新竹市「110年度毒性及關注化學物質災害搶救兵棋推演」，市府環保局將於明天8日中午12點20分至12點25分，預先發送「新竹市毒災細胞簡訊演練」，簡訊對象為新竹科學園區內半徑1公里範圍民眾。圖／新竹市政府提供

為配合新竹市「110年度毒性及關注化學物質災害搶救兵棋推演」，市府環保局將於明天8日中午12點20分至12點25分，預先發送「新竹市毒災細胞簡訊演練」，簡訊對象為新竹科學園區內半徑1公里範圍民眾，預計涵蓋科園、仙水、金山、關東、關新、新莊及龍山共7里，訊息包含中英文各1則，持續約5分鐘。

環保局強調，此簡訊「純屬演練」，相關區域內並無毒化物洩漏或其他異常狀況，請民眾不必驚慌。

環保局長江盛任說，為展現新竹市的「科技設計力」，今年首度演練發布災防告警細胞廣播訊息，啟動毒災應變機制，降低事故風險，避免環境污染，同時保障民眾生命財產的安全，讓民眾了解災害預防應變的重要性，展現全民防災共識。

江也提到，此次訊息發送結果，將於12日新竹市的「110年度毒性及關注化學物質災害搶救兵棋推演」呈現，檢視本市毒災細胞簡訊發送效能，是否能使民眾於第一時間順利接獲消息，以利知曉避難指南及應變措施，減少暴露風險，並且透過地圖資訊，讓周遭民眾能迅速掌握災害波及範圍，避免誤入。

環保局指出，災防告警細胞廣播訊息服務（CBS），採用細胞廣播技術，以獨立通道傳遞告警訊息，不受網路壅塞影響，數秒內即可將災防告警訊息傳送至基地臺，電波涵蓋範圍內之所有用戶手機之服務。

毒災演練簡訊內容如下：

中文版：[演練][疏散避難警報]新竹市環保局進行毒災警報演練，請勿驚慌，避難指引詳見 https://tinyurl.com/spy9faep 。新竹市災害應變中心03-5368920#1012。

英文版：[Drill][Evacuation]This is a drill for toxic chemical leaking. Evacuation guidelines https://tinyurl.com/spy9faep , Hsinchu City EOC. 03-5368920#1012。

新竹政府環保局將於明天8日中午12點20分至12點25分，預先發送「新竹市毒災細胞簡訊演練」，簡訊對象為新竹科學園區內半徑1公里範圍民眾。圖／新竹市政府提供
新竹政府環保局將於明天8日中午12點20分至12點25分，預先發送「新竹市毒災細胞簡訊演練」，簡訊對象為新竹科學園區內半徑1公里範圍民眾。圖／新竹市政府提供

新竹 災防告警 細胞簡訊

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