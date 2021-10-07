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國慶日3天連假交通 苗栗縣公布疏導管制措施

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
10月9日到11日3天國慶連續假期，苗栗縣內有多項交通疏導措施，提供用路人參考規畫行程。圖／苗栗縣警察局提供
10月9日到11日3天國慶連續假期，苗栗縣內有多項交通疏導措施，提供用路人參考規畫行程。圖／苗栗縣警察局提供

10月9日到11日3天國慶連續假期將屆，苗栗縣警察局規畫交通疏導措施、替代道路方案，另國道1號、國道3號交流道匝道，及台61線竹南路段有管制措施，提供用路人參考規畫行程，以避開交通尖峰。

縣警局根據以往連續假期交通數據分析及目前疫情趨緩，預估國慶連續假期期間車流進出各景點尖峰時段，重點交通疏導措施，大湖、泰安風景區部分，下午3點以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛將由苗62線進出；台13線三義木雕街及勝興車站部分，國道1號三義交流道至水美街沿線，機動派遣交通崗燈控及取締違規停車，並視台13線現場車流狀況，機動管制北上車輛左轉進入130縣道車流。

南庄風景區部分，交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭機動實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋-西村聯絡道-124縣道-中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制。此外，南庄陸家苦花潭、通霄鎮落日大道、拱天宮、後龍鎮好望角等熱門景點，加強疏導作為及違規取締。

另，10月10、11日全天封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道；台61線89公里加670公尺竹南鎮冷水坑、94公里加200公尺竹南垃圾場，2處平交路口橫向10日、11日下午3點到晚上11點封閉。

國道 南庄 連續假期

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