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首屆世界客家博覽會 2023桃園登場

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院客委會與桃園市政府共同舉辦世界客家博覽會，預計2023年在桃園登場，雙方今早進行第二次推動委員會，商討策展主題等議題。圖／桃園市政府提供
行政院客委會與桃園市政府共同舉辦世界客家博覽會，預計2023年在桃園登場，雙方今早進行第二次推動委員會，商討策展主題等議題。圖／桃園市政府提供

行政院客委會與桃園市政府聯手舉辦的世界客家博覽會預計2023年8月登場，雙方今在桃園北區客家會館舉行第二次推動委員會議，除了共商策展主題，也針對新冠肺炎疫情研議線上展演可能。

客家事務局表示，世客博預計2023年8月11日至10月15日在桃園舉行的好機會，期望藉此將台灣定錨為「全球客家文化新都」。

博覽會主展場「台灣館」和「世界館」均位於桃園捷運A19站，是利用亞洲矽谷基地和桃園會展中心策展，副展區有臺灣客家茶文化館、1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、桃園北區客家會館既有場館，另外也會結合閩南、原民、眷村和新住民等文化多元呈現，讓博覽會更具可看性。

桃園市長鄭文燦市長與客委會副主任委員鍾孔炤今出席第二次推動委員會議，會中針對策展主題、5G宣傳和防疫應變等內容進行討論。

鄭文燦表示，世界客家博覽會集結海外及各縣市客家人所創造出的城市及歷史特色，希望客家傳統文化如義民、硬頸精神、勤儉、敬天惜物等精神能再詮釋，給予客家文化新的生命，讓客家走入生活、成為台灣的文化亮點，也讓台灣成為世界客家的文化首都。

鍾孔炤則指出，希望客家文化從桃園出發，能成為新的客家文化運動，也期望世客博不但是海內外客家文化的交流平台，更能提高台灣國際能見度。

桃園 客家文化 鄭文燦

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