桃園職人一頭栽進天然手工皂世界 更發展蜂蠟花將授課

原任職於汽車、航太領域製造產業的洪淑貞，因老公長期受到皮膚乾癢症狀的困擾，想找一種天然、環保、無毒無害皮膚的清潔用品為老公乾癢症狀找到舒緩方法，沒想到自此踏入天然手工皂的領域，現已有自己的工作室，更發展出蜂蠟花創作及乳絲皂等，10月22日也會在桃園市政府青年局開設的青年職人系列工作坊授課。

洪淑貞說，自己本身對手工皂有興趣，加上想推廣天然的產品，因此毅然決然全身投入，或許外界也有許多手工皂的不同製作方式，但洪淑貞認為所有產品都應自己試過，才知道什麼對自己好。

洪淑貞發現固狀的手工皂遇水後容易軟爛，因此也開發出攜帶方便的乳絲皂，洗手時捏一點就可以洗手，在疫情之下相當熱銷。

在1次授課中，有學員問老師為什麼不做蜂蠟花，因此讓洪淑貞開啟另一個新世界，發現天然蜂蠟本身具有黏展性，能手工捏出美麗的花瓣，剛好可與大豆蠟香氛蠟燭結合成新產品蜂蠟花香氛蠟燭，相當熱銷。

洪淑貞指出，自己手做蜂蠟花相當療癒，像做一朵牡丹可能就要花上6個小時才能完成，但成果相當美也很有成就感。