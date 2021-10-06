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桃園航空城祭補助優惠 鼓勵民眾自願搬遷

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（後排左3）今早出席航空城其他搬遷地區自願優先搬遷規劃作業座談會。 圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦（後排左3）今早出席航空城其他搬遷地區自願優先搬遷規劃作業座談會。 圖／桃園市政府提供

桃園航空城計畫如火如荼進行，優先搬遷區10個標案預計下個月開工，而其他搬遷區的規劃作業也在討論中。桃園市政府為了鼓勵民眾自願搬遷，也祭出加發20%地上物補償金、1次人口搬遷費和75萬元租金補貼優惠，市長鄭文燦今早出席座談會時，也強調要照顧好市民的權益及安置問題。

鄭文燦表示，航空城安置計畫是採先建後遷方式，優先搬遷區居民預計今年10月31日完成騰空點交，11月辦理公共工程施工。為加速整體推動進度，其他區部分只要是同一鄰、同一街廓、3棟以上住宅社區或3個單位以上集合住宅，同意自願優先搬遷的戶數達6成即符合自願優先搬遷要件，明年3月31日前搬離就符合市府加發優先補償條件。

有關搬遷可能衍生問題，鄭文燦也要求市府相關局處重視，例如大型家具暫置需要倉儲空間、流浪貓狗安置、土地公神像暫厝和少年兒童就學權益等。

另外，民眾若對補償費查估成果提出異議，航工處及查估公司會逐案檢視，並到現場會勘複估，優先區與其他區預計分別在今年10月和12月底完成，複估結果將以信件方式通知。

鄭文燦 桃園 航空城

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