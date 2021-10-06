苗栗頭份市六合國小非營利幼兒園揭牌 第3胎免費

苗栗縣頭份、竹南地區近年人口快速成長，縣府在頭份市六合國小新建非營利幼兒園今天揭牌啟用，110學年度招收4班，並提供第3胎以上或中低收入子女免費機制。

苗栗縣政府教育處指出，六合非營利幼兒園佔地約2000平方公尺，新建經費約新台幣6619萬元，今年8月1日起委由明新科技大學開辦，可招收6班180名幼生，目前招收4班，園所以色彩活潑的弧形建築營造童趣空間，並引自荀子《勸學篇》命名「游魚出聽」，期盼孩子如魚恣意悠游、快樂學習。

六合非營利幼兒園今天舉辦揭牌啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、明新科大校長劉國偉、六合國小校長饒世妙等人出席剪綵。

徐耀昌表示，全縣已普設15所非營利幼兒園、有1740個就讀名額，提供優質平價又專業的托育服務，同時廣闢戶外親子公園和室內親子館，增加休閒娛樂場所拉近親子關係，期盼打造友善生育環境，藉此鼓勵適婚男女敢婚、敢生。

縣府教育處指出，六合非營利幼兒園110學年度收費標準，一般生第1胎每月收費新台幣2500元、第2胎1500元，第3胎（含）以上及中低收入戶子女免費，希望減輕家長負擔，且寒暑假不休息，讓雙薪家庭家長上班工作無後顧之憂。