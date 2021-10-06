新竹市視聽歌唱業7家 2大KTV恢復營業

中央流行疫情指揮中心鬆綁防疫規範，部分休閒娛樂場所可有條件開放。新竹市政府產業發展處指出，視聽歌唱場所必須跟市府提出復業申請，新竹市共有7家，已接獲3家業者申請，其中2家通過昨天恢復營業，分別為好樂迪與錢櫃，提醒民眾遵守防疫措施。

新竹市政府產發處指出，依據中央規範，部分休閒娛樂場所昨天起可有條件開放，除了視聽歌唱場所需要事先向市府申請，其他包含電子遊戲場所、資訊休閒業、錄影節目帶播映場所、桌遊、麻將休閒館等場所可自行恢復營運，但必須遵守中央相關防疫指引。

新竹市視聽歌唱場所有7家，依經濟部規定營業前須向地方政府提計畫申請復業，市府指出，已有2家獲得市府核准復業，都在昨天恢復營業，分別為錢櫃與好樂迪。

2家知名連鎖KTV也紛紛在臉書粉絲專頁分享復業的好消息，民眾若想入場歡唱，必須事先預約，業者也公告提醒民眾禁帶外食，並要配合實聯制等防疫措施。

依據經濟部公告防疫指引，消費者在包廂歡唱時，除飲水（含飲料）外，全程須戴口罩，包括在唱歌時也要戴好帶滿，業者須維持場所良好通風，每2小時進行換氣，每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。