苗栗縣10處行人易肇事路口 交通部補助1120萬元改善

台灣交通事故6成多發生在路口，苗栗縣政府政工務處盤點，找出苗栗市、頭份市各5處行人易肇事路口，爭取公路總局補助1120萬元優先改善，工務處強調「以人為本」及「行人優先」出發，改善行人路口停等區角隅，及串連行人通行的路線，期望降低交通事故發生。

工務處根據路口2017年到2019年交通事故發生數，統計分析排定優先改善，其中，苗栗市公園路與龍岡道與三湖道路口、至公路苗栗監理站路口、新東街與復興路二段路口、玉清路與復興路四段路口、玉清路與玉清路380巷路口，頭份市中正一路與大成街路口、中正二路與大成街路口、中正二路與苗17路口、中正三路與親民路路口、親民路與信德路路口。