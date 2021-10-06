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竹市派出所長遭挾怨報復砍傷 林智堅慰問

中央社 / 新竹市6日電

新竹市三分局中華派出所王姓所長日前聚餐，竟遭逮捕過的董姓男子砍傷，造成頸部、頭部多處撕裂傷，新竹市長林智堅今天前往慰問表示，對於挑戰公權力者絕不寬貸。

新竹市警察局發新聞稿指出，王所長去年12月時任第二分局偵查隊偵查員，曾偵辦董男涉嫌槍砲案件，王所長4日在餐廳初見董男時，只覺得面熟，沒想到被董男認出，持利刃攻擊頸部，所幸沒有生命危險。

林智堅今天帶慰問金與水果前往王所長家中慰問，他說，感謝所有警員堅守崗位、維護治安，他很不捨王所長因過去公務，卻突遭犯嫌突襲，對於挑戰公權力者絕不寬貸。

王所長回憶，當下沒注意到董男會採攻擊行動，認為自己太大意；林智堅則安慰，絕對不是大意，任何人外出聚餐都不會想到竟突然被攻擊。

新竹市警察局表示，對於任何違法事實，本局都將嚴正執法，依法積極偵辦，不容公權力受到挑戰。

新竹 林智堅 警察

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