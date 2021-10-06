新竹棒球場重建 明年3月啟用 季後賽啟動接駁車供搭乘

新竹市立棒球場歷史45年，市府累計斥資11.3億元重建棒球場空間、增建地下停車場，工程進度92%略有超前，預計明年3月球季啟用，由於距今只剩半年，交通動線與後續營運問題備受地方關注，市府今天在議會進行專案報告，說明依賽事類型設計4種交通疏導措施，包含調整汽機車停放、路面管制等，開幕、季後賽與冠軍賽也將啟動接駁。

位於新竹市西大路、民富街口的新竹市立棒球場，45年前啟用時，號稱是全台最新的國際級棒球場，也是竹苗區唯一具有萬人觀眾席的比賽型場地，但多年來日曬雨淋使用後內外野場地缺失多、主體結構老舊、燈光也有視覺死角等，2019年10月啟動重建。

原本工程經費8.2億元，包含打造入口大廳、商店、牛棚、全壘打牆與300輛汽車格地下車場，陸續新增工項如外野螢幕、內野頂棚、內外也連接空橋、新設全壘打牆等，再增加3.1億元經費，目前施工進度逾9成，正在進行外野燈柱及大螢幕基樁施作等工程。

工務處代理處長葉時青、交通處長倪茂榮與教育處代理處長沈靜濤今在議會接力報告，交通處針對停車與交通動線有初步調配規畫，尤其棒球場停車場採智慧化管理，車牌辨識系統0.3秒就可入場，還可利用QRCODE尋車、繳費等智慧功能，令人眼睛一亮。

多名議員都肯定市府推動智慧化停車系統，但針對交通疑慮與後續營運問題也提出不少建言，市議員黃美慧、張祖琰、劉崇顯等人認為，交通處有意因應賽事規畫接駁車美意甚好，但建議將路線拉到舊城區，可隨招隨停，也盼市府加強宣導，多鼓勵民眾搭乘。

市議員田雅芳則擔心停車場若開放月租使用，屆時將與賽事有衝突，市議員劉康彥憂心當地商家、住戶恐因交通管制受衝擊，市議員蔡惠婷也建議西大路增設科技執法，避免交通亂象，另包括市議員陳慶齡在內關切公益時段運用，要求市府訂出完整使用辦法。

倪茂榮說，新竹棒球場地下停車場可停300格汽車格，連同一旁民富停車場240格與路邊停車格150格，總計700格汽車格，因應一般日、例行、季後、開幕與冠軍賽等規畫4種不同交通疏導措施，例行賽預估5500人入場，就會啟動周邊第1層街廓車流疏導。

隨著季後賽與冠軍賽觀眾增加，最多可達1萬人，市府規畫只要季後賽開打後，地下停車場只供機車停放共1200格，也將啟動2層交通疏導措施，並推出紅、藍線接駁路線，藍線起訖點為樹林頭停車場、紅線起訖點為新竹轉運站，方便外地遊客接駁看球賽。

倪茂榮說，接駁車路線考量交通順暢與安全，已有初步定案，是否改行駛進舊城區或隨招隨停還會再檢討兩全其美的方案，他也強調確實周邊停車空間有限，「如何有效運用停車資源很重要」，待實際營運後會持續滾動檢討，月租停車方案也會有適宜規畫。

除了各項停車與接駁引導，倪茂榮也鼓勵外地遊客屆時可從火車站步行前往棒球場，強調自己有實際步行過，沿途可在城隍廟、東門市場或北門街小憩用餐，沿線特色商家也多，全長1700公尺邊走邊逛，可以感受到新竹特色，市府也會努力改善步行環境。