新竹縣第5處社福中心啟用 為3偏鄉縫密社會安全網

橫山區社會福利服務中心今天（6日）在橫山鄉老人文康中心正式揭牌成立，縣府表示近日屏東挖眼案震驚社會，社會安全網再度成為關切議題，希望透過社福中心的設立，能多關懷弱勢家庭，提供各項社福服務，未來也會定期舉辦義剪、義診等活動。

新竹縣目前已有竹北、竹東、新埔、新湖等4處社福中心，社會處希望透過第5處、橫山社福中心的成立，服務橫山、芎林及尖石鄉地區的民眾，縫密社會安全網功能，尤其3相面積占全縣面積超過4成，共有30個村，儘管服務範圍大、路途遙遠，且人口分布零星，但仍希望肩負起守護偏鄉的重要角色。

社會處表示，該中心由衛福部社會及家庭署核定補助817萬元，並由縣府自籌及運用公益彩券盈餘分配基金150萬元規畫，工程在2019年12月動工，並於今年6月竣工，利用了橫山鄉公所無償提供的老人文康活動中心，供作社福中心館舍場地使用。

未來社福中心將結合社區關懷照顧據點、民間企業及慈善組織的力量，定期辦理各類型社區課程活動，同時深入偏鄉部落提供關懷義剪、義診服務活動，讓地方民眾能享受到更多社會福利，落實縣長楊文科「老中青幼通通照顧」的社會福利政策。

副縣長陳見賢指出，2021年遠見雜誌縣市總體競爭力調查中，新竹縣在社會福利指標榮獲全國第5名，進步12名，全國進步幅度最高，是大家共同煞猛打拚，才能得到如此成果佳績，縣府也會持續致力於拓展各項社會福利。