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桃園電動自駕巴士克服社區車流 免費試乘至月底

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
青埔地區自駕巴士免費試乘，採線上預約制，一班可載10人，意者可上經發局官網預約。記者楊湛華／攝影
青埔地區自駕巴士免費試乘，採線上預約制，一班可載10人，意者可上經發局官網預約。記者楊湛華／攝影

桃園市推動自駕電動巴士，今年5月起在桃捷A17領航站周圍進行道路載客，克服青埔社區混合車流，是全國第一條提供捷運站接駁、行經學校並深入社區的自駕公車路線，上路5個月以來無事故發生，也廣受民眾好評，將於10月底結束測試，市長鄭文燦今天出席成果發表會表示，盼青埔成為智慧城市、智慧交通的模範，也將爭取延伸至A17、A18、A19三站提供接駁服務，

市府經發局指出，青埔地區自駕巴士由本土新創台灣智駕公司負責測試，5月起於桃捷A17領航站周邊地區開始載客，是全國第一條提供捷運站接駁、行經學校並深入社區的自駕公車，與前期在桃捷青埔機廠內封閉測試不同，本次開放道路測試克服了混合車流、路邊停車、上坡起步、對向大型車輛會車等複雜的交通環境，並且逾9成的試乘民眾感到滿意。

市長鄭文燦表示，全台第1張自駕電動巴士試車牌由桃園取得，青埔自駕巴士載客測試非常成功，代表無人自駕車育成計畫推動4年來已取得階段性成果，不僅沒發生事故，還可減少排碳、舒緩交通壅塞程度，連大園國際高中的學生都喜歡搭乘，希望自駕車能成為智慧城市、智慧交通的模範，也期望爭取中央補助，後年台灣客家博覽會期間能用於A17、A18、A19三站展場提供接駁服務。

經發局表示，目前運行的桃捷A17領航站社區開放道路測試為中期目標，持續載客至10月底為止，之後將規劃結合A17領航站、A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站三個捷運車站，提供安全、穩定、有效率的青埔接駁服務；待青埔測試完成，相關技術亦可擴大應用於桃園各區域。

經發局指出，自駕巴士免費試乘，採線上預約制，單一班次可載10人，平日上午10時到下午4時提供服務，每20分鐘一班，沿途停靠桃捷領航站、大園國際高中、大成大智路口；5月初至今（不含三級警戒停運）平均每天服務5至10人次，最高紀錄是一天80人次。

經發局表示，根據「無人載具科技創新實驗條例」規定，自駕車沙盒實驗仍需配有安全操作員監控車輛，如有需要時會人工介入接手車輛，民眾可以放心搭乘，意者可上經發局官網預約。

青埔自駕巴士上路5個月，市長鄭文燦今天出席成果發表會，親自試乘。記者楊湛華／攝影
青埔自駕巴士上路5個月，市長鄭文燦今天出席成果發表會，親自試乘。記者楊湛華／攝影
青埔自駕巴士上路5個月，服務受好評，經發局今天在桃捷青埔機廠舉行成果發表會。記者楊湛華／攝影
青埔自駕巴士上路5個月，服務受好評，經發局今天在桃捷青埔機廠舉行成果發表會。記者楊湛華／攝影

桃園 巴士 桃捷

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