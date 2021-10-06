景觀台擴大為日落大道休憩園區 首期工程明年春完工

台61線西濱快速公路通霄新埔交流道素有「日落大道」美名，也曾獲全台最美十大景觀公路票選第1名，但過去民眾為拍照亂象橫生，縣府規畫爭取開闙「日落大道休憩園區」，第1期工程已獲核定並完成發包，將在明年春季白沙屯媽祖進香前施設完成，園區將分為2期推動辦理，並可串連周邊景點，整體完成後可望成為西濱苗栗路段的一大觀光亮點，並兼具公路「服務區」功能。

台61線公路白沙屯交流道到通霄交流道路段在2018年通車，其中新埔交流道銜接台1線公路的匝道面對大海，落日景致迷人，通車後成為爆紅攝影熱點，先前公路總局舉辦全台最美十大景觀公路票選，新埔交流道的落日美景為代表圖片，讓這路段的網路票選一路領先，但每逢夕陽西下，攝影愛好者及行經的駕駛人停留駐足，經常出現車輛違停、行人任意穿越車道、在中線取景等亂象。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府爭取在日落大道利用道路旁的公有地規畫觀景台及停間空間，經費1200萬元，去年初原已獲核定並發包，但因配合交通部觀光局推動在台61線規畫休息站等觀光據點，因此原案暫緩，並擴大規畫為「日落大道休憩園區」，面積增為1.7公頃，2期工程總經費也增為3億2700萬元。

文觀局指出，目前第1期工程規畫的觀景台已在月前獲中央核定，縣府在9月底完成工程招標，第2期工程目前規畫開放廣場、大客車停車區及公廁、小客車停車區及公廁，還有假日市集、日落觀景台、咖啡庭園遊憩場，並有聯絡道通往嶺頂瞭望台和著名的「心形公路」。