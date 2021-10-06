桃園動保園區遭投毒 市府挨批「沒選票就不關心」

桃園市動物保護教育園區日前傳已故園長簡稚澄的愛犬「雞蛋黃」遭毒死，事後又接連傳出3起毒狗事件，引發各界關注，多名議員也關心案件調查進度；桃園市動保處表示事件都有在調查，目前確定有心人是用農藥「納乃得」放毒，但凶手還沒找到，目前小狗外出都有專人牽繩，避免情況重演。

議員謝美英表示，小狗在動物保護園區旁被毒死，動保處真的失職，而且「雞蛋黃」事件後，情況仍未改善，甚至昨天還在發生，也難怪外界把桃園喻為毒狗天堂，「難道毛孩沒選票就不關心嗎」；議員彭俊豪、余信憲也關心案件調查進度，並指該區最大問題園區附近存在死角，得告監視器解決。

桃園市動保處長王得吉解釋，「雞蛋黃」事件發生後，園區收容的毛小孩外出都必須有志工或管理人員牽繩，不能隨便亂跑。4起事件共有5隻小狗受害，除了園區的小狗，也有附近流浪狗，以及民眾認養又跑回園區的小狗，都有報警處理，有關民眾認養卻未盡飼主照顧責任部分，將依違反動保法開罰3千到1萬5千元。

王得吉表示，目前發現園區附近附近有不肖人士投毒，毒肉都呈現藍綠色，經過化驗，是劇毒農藥「納乃得」，有幾隻小狗疑似吃到該毒物暴斃，不過解剖化驗報告未出爐，確切死因還在查。關於園區周邊硬體設備改進，有在研議增設監視器，但因為會用到其他單位土地，還要再辦理會勘協調。

另外，謝美英提到向動保處以「不方便提供」為由拒絕，王得吉表示是人員表達方是引誤會，會改進。