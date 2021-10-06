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疫情降溫遊復興 桃園推紙本振興券專屬優惠

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局振興觀光，推出紙本振興券才有的車票優惠。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局振興觀光，推出紙本振興券才有的車票優惠。圖／桃園市交通局提供

桃園市交通局振興觀光，推出紙本振興券才有的車票優惠。7日起，「桃園揪搭興」一日券開賣，大溪到復興當天無限往返只要120元，而且買一送一，加購後慈湖、小烏來天空步道、新溪口吊橋等園區門票也享折扣。

交通局指出，「桃園揪搭興」為加碼振興經濟活動，除了一天內可無限搭乘大溪復興指定路線公車，也有結合在地超過30家食宿旅遊業者，憑券加購北橫沿線民宿和部落體驗也享有折扣優惠。

交通局長表示，「桃園揪搭興」一日交通票券共有3款，大溪至復興一日劵原價350元、特價120元，捷運永寧站至復興一日劵原價518元、特價240元，大溪至復興一日券＋501大溪快線原價480元、特價220元，歡迎民眾多利用。

交通局長劉慶豐表示，一日券7日開賣，憑紙本振興券才享有買一送一優惠，如至五福旅遊桃園門市、 易遊網桃園門市購買，前100名加贈隨身電風扇。另外，票券也可以上網至五福旅遊、易遊網、KKday及Trip.com等4處線上平台購買，詳情可上活動官網（https://www.daxifuxingpass.com/）查詢。

桃園 易遊網 天空步道

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