淨水場設備檢測 苗栗市、頭屋鄉部分13日停水7小時
台灣自來水公司第三區管理處苗栗營運所辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程， 苗栗市嘉盛、嘉新、 福星、福安、文山、文聖、清華、玉清、上苗、北苗里，頭屋鄉 明德村、 北坑村、曲洞村、頭屋村、象山村、獅潭村，10月13日上午8點至下午3點停水。
水壓降低範圍包括苗栗市玉苗、維祥、維新、中苗、青苗、綠苗、新川、新英、 南勢、水源、恭敬、勝利、高苗、新苗、大同、玉華、建功、福麗里，後龍鎮外埔、大山、海埔、秀水、溪洲、水尾、南龍、中龍、北龍、龍津、龍 坑、東明、大庄、新民、復興、埔頂、豐富、校椅里。
水公司提醒用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。此外， 建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉， 避免可能虹吸汙染。
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